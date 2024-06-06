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Госдеп США объявил о визовых санкциях в отношении десятков граждан Грузии

Ведомости

США вводят визовые ограничения в отношении десятков граждан Грузии, в том числе членов парламента страны, которых считают причастными к нарушениям прав человека. Санкции будут действовать и в отношении их ближайших родственников. Об этом в ходе брифинга заявил представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Санкции введены в отношении чиновников, которые «несут ответственность за подрыв демократии в Грузии», например, путем «запугивания представителей гражданского общества», сказал Миллер. В частности, он назвал антидемократическими действия партии «Грузинская мечта».

США надеются, отметил представитель госдепа, что власти Грузии пересмотрят свои решения, в противном случае Вашингтон готов предпринять дополнительные меры воздействия.

Парламент республики 14 мая принял законопроект об иноагентах, несмотря на уличные протесты граждан и предупреждения от США и Евросоюза о негативных последствиях такого решения. 18 мая президент Грузии наложила вето на документ. Но 28 мая оно было преодолено парламентом Грузии. 3 июня стало известно, что спикер Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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