Госдеп США объявил о визовых санкциях в отношении десятков граждан Грузии

США вводят визовые ограничения в отношении десятков граждан Грузии, в том числе членов парламента страны, которых считают причастными к нарушениям прав человека. Санкции будут действовать и в отношении их ближайших родственников. Об этом в ходе брифинга заявил представитель госдепартамента Мэттью Миллер.