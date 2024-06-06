Госдеп США объявил о визовых санкциях в отношении десятков граждан Грузии
США вводят визовые ограничения в отношении десятков граждан Грузии, в том числе членов парламента страны, которых считают причастными к нарушениям прав человека. Санкции будут действовать и в отношении их ближайших родственников. Об этом в ходе брифинга заявил представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Санкции введены в отношении чиновников, которые «несут ответственность за подрыв демократии в Грузии», например, путем «запугивания представителей гражданского общества», сказал Миллер. В частности, он назвал антидемократическими действия партии «Грузинская мечта».
США надеются, отметил представитель госдепа, что власти Грузии пересмотрят свои решения, в противном случае Вашингтон готов предпринять дополнительные меры воздействия.
Парламент республики 14 мая принял законопроект об иноагентах, несмотря на уличные протесты граждан и предупреждения от США и Евросоюза о негативных последствиях такого решения. 18 мая президент Грузии наложила вето на документ. Но 28 мая оно было преодолено парламентом Грузии. 3 июня стало известно, что спикер Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах.