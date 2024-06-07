Гутерриш не поедет в Швейцарию на саммит по Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поедет на саммит по Украине в Швейцарию, но организация будет представлена там на должном уровне. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
«Он не поедет. ООН будет представлена на соответствующем уровне», – сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).
Саммит по Украине пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Россию к участию не пригласили. По данным министерства иностранных дел Швейцарии на 7 июня, более 80 государств подтвердили свое участие, большинство из них на уровне глав государств или правительств. В частности, речь идет о США, Германии, Франции, Финляндии, Сингапуре и т. д.
МИД Китая в мае дал понять, что, вероятно, страна не будет отправлять своих представителей на саммит, поскольку в нем не обеспечено участие России и справедливое рассмотрение всех мирных планов.