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Гутерриш не поедет в Швейцарию на саммит по Украине

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поедет на саммит по Украине в Швейцарию, но организация будет представлена там на должном уровне. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Он не поедет. ООН будет представлена на соответствующем уровне», – сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

Саммит по Украине пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Россию к участию не пригласили. По данным министерства иностранных дел Швейцарии на 7 июня, более 80 государств подтвердили свое участие, большинство из них на уровне глав государств или правительств. В частности, речь идет о США, Германии, Франции, Финляндии, Сингапуре и т. д.

МИД Китая в мае дал понять, что, вероятно, страна не будет отправлять своих представителей на саммит, поскольку в нем не обеспечено участие России и справедливое рассмотрение всех мирных планов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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