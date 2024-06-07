Гутерриш не поедет в Швейцарию на саммит по Украине

Саммит по Украине пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Россию к участию не пригласили. По данным министерства иностранных дел Швейцарии на 7 июня, более 80 государств подтвердили свое участие, большинство из них на уровне глав государств или правительств. В частности, речь идет о США, Германии, Франции, Финляндии, Сингапуре и т. д.