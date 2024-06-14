Взрывы прозвучали в Киеве и Хмельницкой области

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным издания, взрыв произошел на окраине Киева, а на территории Киевской области работала украинская система противовоздушной обороны (ПВО). Также взрыв прогремел в Староконстантинове Хмельницкой области, «Главком» утверждает, что атака на него длилась несколько часов. Также взрывы звучали в Запорожье и Харькове.