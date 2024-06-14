Взрывы прозвучали в Киеве и Хмельницкой области
Взрывы произошли в Киеве и Хмельницкой области. Об этом сообщило украинское интернет-медиа «Главком».
По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным издания, взрыв произошел на окраине Киева, а на территории Киевской области работала украинская система противовоздушной обороны (ПВО). Также взрыв прогремел в Староконстантинове Хмельницкой области, «Главком» утверждает, что атака на него длилась несколько часов. Также взрывы звучали в Запорожье и Харькове.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.