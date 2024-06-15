ВМС Британии: после атаки хуситов в Аденском заливе тонет корабль

Хуситы атакуют корабли, которые предположительно идут в порты Израиля, с осени 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.