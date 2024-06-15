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ВМС Британии: после атаки хуситов в Аденском заливе тонет корабль

Ведомости

В Аденском заливе тонет после возгорания судно, экипаж которого уже эвакуирован. Об этом сообщило управление морских торговых операций при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO). 

Судно уже не находится под командованием и дрейфует в 30 морских милях от Джибути. «Капитан сообщает, что судно все еще горит и тонет», – говорится в сообщении ВМС страны.

13 июня UKMTO заявило об атаке хуситов снарядами на торговый корабль в Аденском заливе, в результате чего произошло его возгорание.

14 июня хуситы атаковали украинское судно «Вербена» в Аденском заливе, был ранен один моряк. 13 июня они атаковали в Красном море греческое торговое судно Tutor, шедшее под либерийским флагом из России. В результате удара беспилотного надводного аппарата корабль был поврежден, произошло сильное затопление машинного отделения.

Хуситы атакуют корабли, которые предположительно идут в порты Израиля, с осени 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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