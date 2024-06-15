ВМС Британии: после атаки хуситов в Аденском заливе тонет корабль
В Аденском заливе тонет после возгорания судно, экипаж которого уже эвакуирован. Об этом сообщило управление морских торговых операций при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).
Судно уже не находится под командованием и дрейфует в 30 морских милях от Джибути. «Капитан сообщает, что судно все еще горит и тонет», – говорится в сообщении ВМС страны.
13 июня UKMTO заявило об атаке хуситов снарядами на торговый корабль в Аденском заливе, в результате чего произошло его возгорание.
14 июня хуситы атаковали украинское судно «Вербена» в Аденском заливе, был ранен один моряк. 13 июня они атаковали в Красном море греческое торговое судно Tutor, шедшее под либерийским флагом из России. В результате удара беспилотного надводного аппарата корабль был поврежден, произошло сильное затопление машинного отделения.
Хуситы атакуют корабли, которые предположительно идут в порты Израиля, с осени 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.