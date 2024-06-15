Пашинян предложил Баку создать механизм расследования нарушений перемирия

«Мы можем задействовать двухсторонний механизм расследования нарушений режима прекращения огня. То есть, если одна из сторон сообщит о нарушении, то на месте запускается механизм расследования. Это могут быть как военные прокуратуры двух стран, так и другие органы», – сказал Пашинян.