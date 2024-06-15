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Пашинян предложил Баку создать механизм расследования нарушений перемирия

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану создать механизм по расследованию нарушений перемирия. Об этом он заявил на встрече с членами «Гражданского договора», пишет «Sputnik Армения».

Идею создания механизма премьер Армении озвучил в связи с обстрелами на границе, которые опровергаются сторонами.

«Мы можем задействовать двухсторонний механизм расследования нарушений режима прекращения огня. То есть, если одна из сторон сообщит о нарушении, то на месте запускается механизм расследования. Это могут быть как военные прокуратуры двух стран, так и другие органы», – сказал Пашинян.

По мнению Пашиняна, инструмент может работать, так как и Армения, и Азербайджан выступают против провокаций. 

В январе Пашинян предложил Баку заключить соглашение о взаимном контроле над вооружениями. По данным издания, ответа он пока не получил.

Мирный договор с Азербайджаном может быть заключен до ноября 2024 г., заявлял Пашинян в мае. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также отмечал положительную тенденцию в работе по мирному процессу с Арменией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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