Пашинян предложил Баку создать механизм расследования нарушений перемирия
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану создать механизм по расследованию нарушений перемирия. Об этом он заявил на встрече с членами «Гражданского договора», пишет «Sputnik Армения».
Идею создания механизма премьер Армении озвучил в связи с обстрелами на границе, которые опровергаются сторонами.
«Мы можем задействовать двухсторонний механизм расследования нарушений режима прекращения огня. То есть, если одна из сторон сообщит о нарушении, то на месте запускается механизм расследования. Это могут быть как военные прокуратуры двух стран, так и другие органы», – сказал Пашинян.
По мнению Пашиняна, инструмент может работать, так как и Армения, и Азербайджан выступают против провокаций.
В январе Пашинян предложил Баку заключить соглашение о взаимном контроле над вооружениями. По данным издания, ответа он пока не получил.
Мирный договор с Азербайджаном может быть заключен до ноября 2024 г., заявлял Пашинян в мае. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также отмечал положительную тенденцию в работе по мирному процессу с Арменией.