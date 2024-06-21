Канада готовится ввести тарифы на китайские электромобили
Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо готовит новые тарифы на электромобили китайского производства, чтобы согласовать действия Канады с действиями США и Европейского союза. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Правительству еще предстоит принять окончательное решение о том, как действовать дальше, но оно, вероятно, вскоре объявит о начале публичных консультаций по тарифам. Bloomberg подчеркивает, что на Трюдо оказывают все большее давление как внутри страны, так и за рубежом, чтобы он последовал примеру администрации президента США Джо Байдена, которая в мае объявила о плане почти четырехкратного повышения тарифов на электромобили китайского производства до конечной ставки в 102,5%. На прошлой неделе Европейский союз заявил, что планирует повысить тарифы на китайские электромобили, доведя их до 48% на некоторые транспортные средства.
Западные страны выражают обеспокоенность «перепроизводством» в Китае ключевых товаров, видя в этом стремление доминировать в цепочках поставок и подмять под себя промышленность. Электромобили на аккумуляторах стали главной мишенью, поскольку китайские компании активно продвигаются на мировые рынки.
Премьер-министр провинции Онтарио Дуг Форд обвинил Китай в использовании низких трудовых стандартов и «грязной энергии» для производства недорогих электромобилей. Он призвал правительство Трюдо хотя бы сравняться с тарифами Байдена. «Если мы не будем действовать быстро, мы рискуем рабочими местами в Онтарио и Канаде», – заявил он.
Главное беспокойство канадского правительства вызывает перспектива того, что дешевые китайские автомобили в конечном итоге заполонят рынок.
Министр финансов Христя Фриланд заявила, что Канада активно рассматривает дальнейшие шаги по противодействию китайскому переизбытку, но не стала уточнять, готовятся ли тарифы.
Канадские автопромышленники также призвали Канаду ввести жесткие тарифы. Они предупредили, что Канада не может позволить себе быть на стороне США в этом вопросе, учитывая предстоящий пересмотр соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. США и Канада имеют тесно интегрированные цепочки поставок автомобилей, через границу в огромных количествах поступают детали и готовые автомобили. Подавляющее большинство канадской автомобильной продукции экспортируется в США.
14 июня сообщалось, что Китай впервые обогнал США по объему продаж автомобилей в 2023 г. В прошлом году китайские бренды продали 13,43 млн новых автомобилей, что на 23% больше показателя 2022 г. В то же время американские производители продали 11,93 млн единиц – они увеличили свой показатель на 9% по сравнению с 2022 г.