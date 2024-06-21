Канада готовится ввести тарифы на китайские электромобили

Правительству еще предстоит принять окончательное решение о том, как действовать дальше, но оно, вероятно, вскоре объявит о начале публичных консультаций по тарифам. Bloomberg подчеркивает, что на Трюдо оказывают все большее давление как внутри страны, так и за рубежом, чтобы он последовал примеру администрации президента США Джо Байдена, которая в мае объявила о плане почти четырехкратного повышения тарифов на электромобили китайского производства до конечной ставки в 102,5%. На прошлой неделе Европейский союз заявил, что планирует повысить тарифы на китайские электромобили, доведя их до 48% на некоторые транспортные средства.