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США направят во Вьетнам дипломата по Восточной Азии после визита Путина

Ведомости

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Крайтенбринк посетит вьетнамский Ханой 21-22 июня для встреч с высокопоставленными правительственными чиновниками. Об этом сообщает Bloomberg.

Крайтенбринк прибудет во Вьетнам с целью «подчеркнуть твердую приверженность США реализации американо-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства». Планируется, что дипломат «подтвердит поддержку Соединенными Штатами сильного, независимого, жизнеспособного и процветающего Вьетнама».

В сентябре США и Вьетнам повысили уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, что является высшим уровнем дипломатических отношений Вьетнама.

США раскритиковали решение Вьетнама принять у себя президента РФ Владимира Путина. Российский лидер прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом 20 июня по местному времени. В прошлый раз его визит в эту страну состоялся в 2017 г. По итогам нынешних российско-вьетнамских переговоров было принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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