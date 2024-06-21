США направят во Вьетнам дипломата по Восточной Азии после визита Путина

США раскритиковали решение Вьетнама принять у себя президента РФ Владимира Путина. Российский лидер прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом 20 июня по местному времени. В прошлый раз его визит в эту страну состоялся в 2017 г. По итогам нынешних российско-вьетнамских переговоров было принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.