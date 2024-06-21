США направят во Вьетнам дипломата по Восточной Азии после визита Путина
Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Крайтенбринк посетит вьетнамский Ханой 21-22 июня для встреч с высокопоставленными правительственными чиновниками. Об этом сообщает Bloomberg.
Крайтенбринк прибудет во Вьетнам с целью «подчеркнуть твердую приверженность США реализации американо-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства». Планируется, что дипломат «подтвердит поддержку Соединенными Штатами сильного, независимого, жизнеспособного и процветающего Вьетнама».
В сентябре США и Вьетнам повысили уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, что является высшим уровнем дипломатических отношений Вьетнама.
США раскритиковали решение Вьетнама принять у себя президента РФ Владимира Путина. Российский лидер прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом 20 июня по местному времени. В прошлый раз его визит в эту страну состоялся в 2017 г. По итогам нынешних российско-вьетнамских переговоров было принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.