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Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Ведомости

Президент России Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби 22 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

В 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны глава государства также примет участие в возложении цветов к памятным знакам городов-героев и знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

День памяти и скорби отмечается в России ежегодно с 1996 г. 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны. Помимо «Свечи памяти» в Москве состоятся и другие памятные мероприятия, сообщили столичные власти. На Крымской набережной пройдет акция «Линия памяти». В память о количестве дней Великой Отечественной войны на ней зажгут 1418 свечей. В Александровском саду пройдет «Вахта памяти. Вечный огонь», на которой почтят память защитников Родины минутой молчания, возложат цветы и зажгут свечи.

Свои программы мероприятий организуют на ВДНХ и в Музее Победы. Для участия в некоторых из них потребуется предварительная регистрация.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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