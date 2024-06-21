Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

День памяти и скорби отмечается в России ежегодно с 1996 г. 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны. Помимо «Свечи памяти» в Москве состоятся и другие памятные мероприятия, сообщили столичные власти. На Крымской набережной пройдет акция «Линия памяти». В память о количестве дней Великой Отечественной войны на ней зажгут 1418 свечей. В Александровском саду пройдет «Вахта памяти. Вечный огонь», на которой почтят память защитников Родины минутой молчания, возложат цветы и зажгут свечи.