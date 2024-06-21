Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
Президент России Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби 22 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
В 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны глава государства также примет участие в возложении цветов к памятным знакам городов-героев и знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно с 1996 г. 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны. Помимо «Свечи памяти» в Москве состоятся и другие памятные мероприятия, сообщили столичные власти. На Крымской набережной пройдет акция «Линия памяти». В память о количестве дней Великой Отечественной войны на ней зажгут 1418 свечей. В Александровском саду пройдет «Вахта памяти. Вечный огонь», на которой почтят память защитников Родины минутой молчания, возложат цветы и зажгут свечи.
Свои программы мероприятий организуют на ВДНХ и в Музее Победы. Для участия в некоторых из них потребуется предварительная регистрация.