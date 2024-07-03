Песков: Путин и Си Цзиньпин не видят урегулирования украинского конфликта без РФ

14 июня, накануне саммита в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта, на встрече с руководством МИДа Путин назвал условия для начала мирных переговоров. В их числе – вывод украинских военных подразделений из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмена антироссийских санкций и отказ Киева от вступления в НАТО.