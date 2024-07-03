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Песков: Путин и Си Цзиньпин не видят урегулирования украинского конфликта без РФ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили бесперспективность каких-либо форматов урегулирования украинского конфликта без российского участия. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщил журналист Павел Зарубин.

По его словам, между лидерами прошли предметные переговоры, где были затронуты двусторонние отношения. Стороны также обменялись мнениями по региональным проблемам.

«В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия», – подчеркнул Песков, добавив при этом, что нельзя сказать, что теме Украины уделялось большое внимание.

14 июня, накануне саммита в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта, на встрече с руководством МИДа Путин назвал условия для начала мирных переговоров. В их числе – вывод украинских военных подразделений из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмена антироссийских санкций и отказ Киева от вступления в НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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