Песков: Путин и Си Цзиньпин не видят урегулирования украинского конфликта без РФ
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили бесперспективность каких-либо форматов урегулирования украинского конфликта без российского участия. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщил журналист Павел Зарубин.
По его словам, между лидерами прошли предметные переговоры, где были затронуты двусторонние отношения. Стороны также обменялись мнениями по региональным проблемам.
«В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия», – подчеркнул Песков, добавив при этом, что нельзя сказать, что теме Украины уделялось большое внимание.
14 июня, накануне саммита в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта, на встрече с руководством МИДа Путин назвал условия для начала мирных переговоров. В их числе – вывод украинских военных подразделений из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмена антироссийских санкций и отказ Киева от вступления в НАТО.