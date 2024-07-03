Премьер-министр Молдавии: запасов газа в хранилищах хватит на две недели
Запасов газа в хранилищах Молдавии хватит на две недели, правительство намерено закупить дополнительные объемы по самой низкой цене на рынке. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан в эфире Jurnal TV
«Сейчас у нас должна быть стратегия по обеспечению доступа к свободному рынку, чтобы закупить там газ по самой низкой цене», – заявил Речан (цитата по «РИА Новости»).
Глава кабмина также пояснил, что если Молдавия прекратить закупать электроэнергию у Приднестровья, страна будет импортировать ее из Румынии.
В мае стало известно, что Молдавия вместе с Украиной достигли неофициального соглашения о продолжении поставок природного газа в Приднестровье после окончания срока действия транзитного контракта с ПАО «Газпром» в конце 2024 г. Предполагается, что новый маршрут пройдет через Турцию. Украина закроет свою территорию для транзита российского газа с начала 2025 г.