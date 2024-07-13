Минздрав Газы заявил о гибели 20 человек при ударе Израиля
В результате удара Израиля по провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа погибли 20 человек, в больницу поступило 90 раненых, сообщает Reuters со ссылкой на палестинский минздрав.
По данным радикальной группировки «Хамас», при атаке погибли и пострадали как минимум 100 человек, среди них сотрудники гражданской службы по чрезвычайным ситуациям.
Reuters приводит также заявление армейского радио Израиля, согласно которому целью военных был руководитель «Хамаса» Мохаммед Дейф. При этом неясно, был ли убит в результате удара представитель движения.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий, по данным палестинской стороны, превысило 38 000 человек.