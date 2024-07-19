Столтенберг: НАТО переживет новый президентский срок Трампа
Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США не будет означать конец НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью The Guardian.
«Я думаю, важно не создавать самоисполняющихся пророчеств, предполагая, что новая администрация в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО», – сказал он.
Столтенберг напомнил, что опасения по этому поводу были в 2016 г., когда Трамп пришел к власти, но реальность такова, что НАТО только усилилось за эти четыре года. В частности, блок нарастил численность войск и боеготовность.
Свой оптимизм относительно будущего НАТО генсек объяснил тем, что основная претензия Трампа касалась не самого альянса, а некоторых стран – членов НАТО, которые не тратят на оборону 2% своего бюджета. По мнению Столтенберга, в случае победы Трампа на предстоящих выборах Европе придется повторить стратегию 2016 г., когда альянс решил вести диалог с новой администрацией США, несмотря на сомнения в их поддержке НАТО.
В начале июля Politico писало, что Трамп в случае победы на выборах может значительно уменьшить поддержку НАТО со стороны США. В частности, он рассматривает возможность отказаться от расширения НАТО на восток и сокращение обмена данными со странами НАТО. Последнее может иметь последствия для безопасности Украины, отмечало издание. Официально Трамп и его сторонники еще не оглашали новую повестку для НАТО.