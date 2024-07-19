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Столтенберг: НАТО переживет новый президентский срок Трампа

Ведомости

Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США не будет означать конец НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью The Guardian.

«Я думаю, важно не создавать самоисполняющихся пророчеств, предполагая, что новая администрация в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО», – сказал он.

Столтенберг напомнил, что опасения по этому поводу были в 2016 г., когда Трамп пришел к власти, но реальность такова, что НАТО только усилилось за эти четыре года. В частности, блок нарастил численность войск и боеготовность.

Свой оптимизм относительно будущего НАТО генсек объяснил тем, что основная претензия Трампа касалась не самого альянса, а некоторых стран – членов НАТО, которые не тратят на оборону 2% своего бюджета. По мнению Столтенберга, в случае победы Трампа на предстоящих выборах Европе придется повторить стратегию 2016 г., когда альянс решил вести диалог с новой администрацией США, несмотря на сомнения в их поддержке НАТО.

В начале июля Politico писало, что Трамп в случае победы на выборах может значительно уменьшить поддержку НАТО со стороны США. В частности, он рассматривает возможность отказаться от расширения НАТО на восток и сокращение обмена данными со странами НАТО. Последнее может иметь последствия для безопасности Украины, отмечало издание. Официально Трамп и его сторонники еще не оглашали новую повестку для НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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