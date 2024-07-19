Столтенберг: НАТО переживет новый президентский срок Трампа

В начале июля Politico писало, что Трамп в случае победы на выборах может значительно уменьшить поддержку НАТО со стороны США. В частности, он рассматривает возможность отказаться от расширения НАТО на восток и сокращение обмена данными со странами НАТО. Последнее может иметь последствия для безопасности Украины, отмечало издание. Официально Трамп и его сторонники еще не оглашали новую повестку для НАТО.