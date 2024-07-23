МИД РФ: президент Палестины посетит Россию до конца лета
Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию до конца лета, сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.
«Скоро. В середине августа, даже раньше чуть-чуть», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»).
В конце июня агентство «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию Аббаса сообщило, что глава Палестины посетит Россию 18 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что визит Аббаса готовится, но точные даты не назвал.
В июле стало известно, что Аббас предположительно будет находиться в России 12-14 августа, а 13 августа он рассчитывает встретиться с главой России Владимиром Путиным. 19 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка визита лидера Палестины в Россию находится на завершающем этапе, точные сроки огласят в ближайшее время.