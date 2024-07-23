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МИД РФ: президент Палестины посетит Россию до конца лета

Ведомости

Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию до конца лета, сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.

«Скоро. В середине августа, даже раньше чуть-чуть», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»).

В конце июня агентство «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию Аббаса сообщило, что глава Палестины посетит Россию 18 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что визит Аббаса готовится, но точные даты не назвал.

В июле стало известно, что Аббас предположительно будет находиться в России 12-14 августа, а 13 августа он рассчитывает встретиться с главой России Владимиром Путиным. 19 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка визита лидера Палестины в Россию находится на завершающем этапе, точные сроки огласят в ближайшее время.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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