МИД РФ: президент Палестины посетит Россию до конца лета

В июле стало известно, что Аббас предположительно будет находиться в России 12-14 августа, а 13 августа он рассчитывает встретиться с главой России Владимиром Путиным. 19 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка визита лидера Палестины в Россию находится на завершающем этапе, точные сроки огласят в ближайшее время.