Володин предложил создать комиссию по вопросам миграционной политики
Статус рабочей группы Госдумы по вопросам миграционной политики может быть повышен до комиссии. С соответствующей инициативой в ходе пленарного заседания выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Есть предложение повысить статус рабочей группы до комиссии, учитывая значимость вопроса, поручить Ирине Анатольевне [Яровой] ее возглавить и нас информировать ежемесячно о проводимой работе, участии в этой комиссии представителей министерств, ведомств», – сказал Володин.
В состав комиссии должны войти представители профильных комитетов по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, по делам национальностей, госстроительству и законодательству, по безопасности и противодействию коррупции, а также представители всех фракций. Кроме того, всем профильным ведомствам следует направлять комиссии конкретные законодательные инициативы, добавил спикер.
23 июля Володин в Госдуме также призвал правительство, контрольно-надзорные и правоохранительные органы предоставить позицию по поправкам в законодательство в сфере миграции. Он подчеркнул, что «демагогия и популизм разрушительны» и для наведения порядка в этой сфере нужны конкретные инициативы.