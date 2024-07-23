Володин предложил создать комиссию по вопросам миграционной политики

В состав комиссии должны войти представители профильных комитетов по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, по делам национальностей, госстроительству и законодательству, по безопасности и противодействию коррупции, а также представители всех фракций. Кроме того, всем профильным ведомствам следует направлять комиссии конкретные законодательные инициативы, добавил спикер.