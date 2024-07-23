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Володин предложил создать комиссию по вопросам миграционной политики

Ведомости

Статус рабочей группы Госдумы по вопросам миграционной политики может быть повышен до комиссии. С соответствующей инициативой в ходе пленарного заседания выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Есть предложение повысить статус рабочей группы до комиссии, учитывая значимость вопроса, поручить Ирине Анатольевне [Яровой] ее возглавить и нас информировать ежемесячно о проводимой работе, участии в этой комиссии представителей министерств, ведомств», – сказал Володин.

В состав комиссии должны войти представители профильных комитетов по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, по делам национальностей, госстроительству и законодательству, по безопасности и противодействию коррупции, а также представители всех фракций. Кроме того, всем профильным ведомствам следует направлять комиссии конкретные законодательные инициативы, добавил спикер.

23 июля Володин в Госдуме также призвал правительство, контрольно-надзорные и правоохранительные органы предоставить позицию по поправкам в законодательство в сфере миграции. Он подчеркнул, что «демагогия и популизм разрушительны» и для наведения порядка в этой сфере нужны конкретные инициативы. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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