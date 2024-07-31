Медведев: бюджет должен быть ориентирован на национальные цели и победу

При этом снижаются доходы – до 35,062 трлн, на 3 млрд. Согласно документу, запланированный дефицит бюджета составил 2,12 трлн руб., или 1,1% от валового внутреннего продукта (ВВП). До этого закон о бюджете предполагал дефицит в 1,595 трлн руб., или 0,9% ВВП.