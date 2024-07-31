Медведев: бюджет должен быть ориентирован на национальные цели и победу
Федеральный бюджет в 2025–2027 гг. должен быть направлен на достижение национальных целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным до 2030 г., и работать на победу в спецоперации. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Проект федерального бюджета должен дать возможность реализовать все положения народной программы», – подчеркнул Медведев на встрече с фракцией партии в Госдуме.
В настоящий момент ведется работа по согласованию параметров бюджета в правительстве. В скором времени планируется проведение заседания программной комиссии партии по этому вопросу, уточнил зампред Совбеза РФ.
12 июля Путин одобрил поправки в бюджет на 2024 г. Подписанный закон увеличивает расходы бюджета на 522 млрд руб. В общей сложности объем расходов федерального бюджета составит 37,182 трлн руб.
При этом снижаются доходы – до 35,062 трлн, на 3 млрд. Согласно документу, запланированный дефицит бюджета составил 2,12 трлн руб., или 1,1% от валового внутреннего продукта (ВВП). До этого закон о бюджете предполагал дефицит в 1,595 трлн руб., или 0,9% ВВП.
4 июля депутаты Госдумы приняли поправки в федеральный бюджет на текущий год и плановый период 2025-2026 гг. 3 июня документ внесли в Госдуму, а 17 июня комитет по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять его. 19 июня Госдума приняла поправки в первом чтении.