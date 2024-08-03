Axios: переговоры в Каире по Газе зашли в тупик из-за новых требований Нетаньяху
Новый раунд переговоров по Газе в Каире – по освобождению заложников и соглашению о прекращении огня – зашли в тупик, сообщает Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.
Высокопоставленную израильскую делегацию возглавляли директора разведывательных агентств «Моссад» Дэвид Барнеа и «Шин Бет» Ронен Бар. После переговоров между израильской делегацией и египетскими официальными лицами 3 августа в Каире стало понятно, что конфликт далек от завершения на фоне новых требований премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет издание.
По словам источников, переговоры не привели к прорыву, так как «Хамас» отверг новые условия Нетаньяху, которые включают формирование международного механизма для предотвращения поставок оружия из южной Газы на север. Израильские чиновники отмечали, что это и другие новые требования делали сделку невозможной. По данным издания, Нетаньяху мог отправить делегацию только для того, чтобы создать видимость переговоров и ослабить давление со стороны президента США Джо Байдена.
The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии Нетаньяху пишет, что он ничего не добавил к плану и продолжает придерживаться основных условий безопасности Израиля. «Хамас» же, заявили в канцелярии, «пытается внести десятки изменений [в план перемирия], которые фактически отменяют его».
26 июля Байден призвал Нетаньяху заключить сделку с «Хамасом» и прекратить огонь в Газе. 2 августа Байден отметил, что убийство лидера «Хамаса» Исмаила Хании не способствует достижению перемирия в Газе. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом.