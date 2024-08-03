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Axios: переговоры в Каире по Газе зашли в тупик из-за новых требований Нетаньяху

Ведомости

Новый раунд переговоров по Газе в Каире – по освобождению заложников и соглашению о прекращении огня – зашли в тупик, сообщает Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

Высокопоставленную израильскую делегацию возглавляли директора разведывательных агентств «Моссад» Дэвид Барнеа и «Шин Бет» Ронен Бар. После переговоров между израильской делегацией и египетскими официальными лицами 3 августа в Каире стало понятно, что конфликт далек от завершения на фоне новых требований премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет издание.

По словам источников, переговоры не привели к прорыву, так как «Хамас» отверг новые условия Нетаньяху, которые включают формирование международного механизма для предотвращения поставок оружия из южной Газы на север. Израильские чиновники отмечали, что это и другие новые требования делали сделку невозможной. По данным издания, Нетаньяху мог отправить делегацию только для того, чтобы создать видимость переговоров и ослабить давление со стороны президента США Джо Байдена.

The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии Нетаньяху пишет, что он ничего не добавил к плану и продолжает придерживаться основных условий безопасности Израиля. «Хамас» же, заявили в канцелярии, «пытается внести десятки изменений [в план перемирия], которые фактически отменяют его».

26 июля Байден призвал Нетаньяху заключить сделку с «Хамасом» и прекратить огонь в Газе. 2 августа Байден отметил, что убийство лидера «Хамаса» Исмаила Хании не способствует достижению перемирия в Газе. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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