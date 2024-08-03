Axios: переговоры в Каире по Газе зашли в тупик из-за новых требований Нетаньяху

По словам источников, переговоры не привели к прорыву, так как «Хамас» отверг новые условия Нетаньяху, которые включают формирование международного механизма для предотвращения поставок оружия из южной Газы на север. Израильские чиновники отмечали, что это и другие новые требования делали сделку невозможной. По данным издания, Нетаньяху мог отправить делегацию только для того, чтобы создать видимость переговоров и ослабить давление со стороны президента США Джо Байдена.