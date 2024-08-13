Путин предложил трех кандидатов на пост губернатора Югры
Президент России Владимир Путин внес в думу Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры трех кандидатов для избрания на должность главы региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
В перечне кандидатов – врио губернатора Югры Руслан Кухарук и депутаты думы Югры Алексей Савинцев и Михаил Сердюк.
Депутаты изберут губернатора на очередном заседании думы в единый день голосования 8 сентября.
«Процедура избрания пройдет в строгом соответствии с законодательными нормами», – пояснил председатель думы Югры Борис Хохряков.
Губернатор ХМАО наделяется полномочиями в особом порядке, который заведен с 2014 г. с учетом особого статуса «тюменской матрешки». Как пояснял «Ведомостям» юрист Олег Захаров, сначала все пять фракций югорского парламента («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, Партия пенсионеров) и «Новые люди» (за счет своей фракции в Госдуме) направили губернатору Тюменской области Александру Моору свои тройки кандидатов. Тот суммировал их предложения и до конца июля направил список из не менее чем пяти кандидатов президенту России.
Итоговая президентская тройка поступила обратно на рассмотрение в парламент ХМАО, который 8 сентября выберет из трех кандидатов одного – простым большинством голосов.