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Путин предложил трех кандидатов на пост губернатора Югры

Ведомости

Президент России Владимир Путин внес в думу Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры трех кандидатов для избрания на должность главы региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В перечне кандидатов – врио губернатора Югры Руслан Кухарук и депутаты думы Югры Алексей Савинцев и Михаил Сердюк.

Депутаты изберут губернатора на очередном заседании думы в единый день голосования 8 сентября.

«Процедура избрания пройдет в строгом соответствии с законодательными нормами», – пояснил  председатель думы Югры Борис Хохряков.

В конце мая многолетний губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила, что уходит в отставку в связи «с переходом на новую работу». Путин назначил на ее место врио губернатора, 45-летнего мэра Тюмени Кухарука.

Губернатор ХМАО наделяется полномочиями в особом порядке, который заведен с 2014 г. с учетом особого статуса «тюменской матрешки». Как пояснял «Ведомостям» юрист Олег Захаров, сначала все пять фракций югорского парламента («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, Партия пенсионеров) и «Новые люди» (за счет своей фракции в Госдуме) направили губернатору Тюменской области Александру Моору свои тройки кандидатов. Тот суммировал их предложения и до конца июля направил список из не менее чем пяти кандидатов президенту России.

Итоговая президентская тройка поступила обратно на рассмотрение в парламент ХМАО, который 8 сентября выберет из трех кандидатов одного – простым большинством голосов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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