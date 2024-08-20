Трамп в случае победы на выборах предложит Маску должность советника
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах предложит предпринимателю Илону Маску должность в кабинете министров или пост советника в своей администрации, пишет Reuters.
Агентство напомнило, что в прошлом месяце Маск публично поддержал Трампа в президентской гонке в США. Предприниматель также взял трехчасовое интервью у кандидата в президенты, где тот смог подробно раскрыть свою позицию по многим вопросам. В частности, Трамп назвал темпы роста инфляции в США худшими за столетие. Маск в ответ выразил готовность войти в состав комиссии по урезанию государственных расходов для борьбы с инфляцией в стране. Экс-президент США отметил, что был бы рад видеть бизнесмена в нем.
О том, что Трамп рассматривает возможность предоставить владельцу Tesla роль своего консультанта в случае победы на выборах, в конце мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Издание тогда отмечало, что роль Маска еще до конца не проработана, но, вероятно, она может быть связана с безопасностью границ и экономикой – по этим вопросам американский бизнесмен стал высказываться более активно.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент США Камала Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Трамп.