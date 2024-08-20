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Трамп в случае победы на выборах предложит Маску должность советника

Ведомости

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах предложит предпринимателю Илону Маску должность в кабинете министров или пост советника в своей администрации, пишет Reuters.

Агентство напомнило, что в прошлом месяце Маск публично поддержал Трампа в президентской гонке в США. Предприниматель также взял трехчасовое интервью у кандидата в президенты, где тот смог подробно раскрыть свою позицию по многим вопросам. В частности, Трамп назвал темпы роста инфляции в США худшими за столетие. Маск в ответ выразил готовность войти в состав комиссии по урезанию государственных расходов для борьбы с инфляцией в стране. Экс-президент США отметил, что был бы рад видеть бизнесмена в нем.

О том, что Трамп рассматривает возможность предоставить владельцу Tesla роль своего консультанта в случае победы на выборах, в конце мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Издание тогда отмечало, что роль Маска еще до конца не проработана, но, вероятно, она может быть связана с безопасностью границ и экономикой – по этим вопросам американский бизнесмен стал высказываться более активно.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент США Камала Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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