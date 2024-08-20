Трамп в случае победы на выборах предложит Маску должность советника

Агентство напомнило, что в прошлом месяце Маск публично поддержал Трампа в президентской гонке в США. Предприниматель также взял трехчасовое интервью у кандидата в президенты, где тот смог подробно раскрыть свою позицию по многим вопросам. В частности, Трамп назвал темпы роста инфляции в США худшими за столетие. Маск в ответ выразил готовность войти в состав комиссии по урезанию государственных расходов для борьбы с инфляцией в стране. Экс-президент США отметил, что был бы рад видеть бизнесмена в нем.