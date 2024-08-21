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В Киеве сожгли военный микроавтобус

Ведомости

В Киеве в Дарницком районе неизвестные подожгли военный микроавтобус, сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале со ссылкой на информацию городских сообществ.

16 августа «Страна» писала о заявлении СБУ, в котором служба обвинила в поджогах военных автомобилей и релейных шкафов несовершеннолетних. Тогда, после серии поджогов в Николаеве и Одессе, СБУ отчиталась о задержании предполагаемых поджигателей. По версии следствия, двое 18-летних юношей и четверо детей якобы работали на российскую разведку и уже совершали диверсии в Одессе и Николаеве ранее, а на преступление пошли из-за желания заработать.

Поджоги украинских военных авто происходят регулярно. Так, «Страна» писала о тройном поджоге в ночь на 29 июня. А 23 июня «Страна» сообщила, что неизвестные сожгли машину сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) по Приморскому району Одессы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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