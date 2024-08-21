В Киеве сожгли военный микроавтобус
В Киеве в Дарницком районе неизвестные подожгли военный микроавтобус, сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале со ссылкой на информацию городских сообществ.
16 августа «Страна» писала о заявлении СБУ, в котором служба обвинила в поджогах военных автомобилей и релейных шкафов несовершеннолетних. Тогда, после серии поджогов в Николаеве и Одессе, СБУ отчиталась о задержании предполагаемых поджигателей. По версии следствия, двое 18-летних юношей и четверо детей якобы работали на российскую разведку и уже совершали диверсии в Одессе и Николаеве ранее, а на преступление пошли из-за желания заработать.
Поджоги украинских военных авто происходят регулярно. Так, «Страна» писала о тройном поджоге в ночь на 29 июня. А 23 июня «Страна» сообщила, что неизвестные сожгли машину сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) по Приморскому району Одессы.