В Киеве сожгли военный микроавтобус

16 августа «Страна» писала о заявлении СБУ, в котором служба обвинила в поджогах военных автомобилей и релейных шкафов несовершеннолетних. Тогда, после серии поджогов в Николаеве и Одессе, СБУ отчиталась о задержании предполагаемых поджигателей. По версии следствия, двое 18-летних юношей и четверо детей якобы работали на российскую разведку и уже совершали диверсии в Одессе и Николаеве ранее, а на преступление пошли из-за желания заработать.