МИД Казахстана ответил на упрек Лукашенко в несправедливом отношении к России

«Мы (Белоруссия. – “Ведомости”) не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства. От России хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать. <...> Вот в Казахстане что-то случилось. Кого просили? Китай, Индию, Пакистан там рядом… Нет. Вот "Путин, Лукашенко, помогите!" И мы перебросили туда в течение полудня – наши уже самолеты там приземлялись в Казахстане. Утихомирили», – напомнил Лукашенко о помощи сил ОДКБ для подавления протестов в Казахстане в январе 2022 г.