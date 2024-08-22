МИД Казахстана ответил на упрек Лукашенко в несправедливом отношении к России
Казахстан во внешней политике придерживается Устава ООН и норм международного права, поэтому Белоруссии следует объективно оценивать позицию Астаны «в отношении происходящих процессов». Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с белорусским послом Павлом Утюпиным.
«Министр подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Наша страна твердо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами», – приводит МИД слова министра.
Нуртлеу подчеркнул, что в «нынешних геополитических условиях» внешнеполитический курс Казахстана «доказал свою эффективность».
Такое заявление казахстанский министр сделал после интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко телеканалу «Россия». В нем белорусский лидер раскритиковал политику ряда постсоветских стран, включая Казахстан, в отношении России.
«Мы (Белоруссия. – “Ведомости”) не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства. От России хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать. <...> Вот в Казахстане что-то случилось. Кого просили? Китай, Индию, Пакистан там рядом… Нет. Вот "Путин, Лукашенко, помогите!" И мы перебросили туда в течение полудня – наши уже самолеты там приземлялись в Казахстане. Утихомирили», – напомнил Лукашенко о помощи сил ОДКБ для подавления протестов в Казахстане в январе 2022 г.
После введения масштабных санкций западными странами против РФ власти Казахстана заявили, что не поддерживают политику ограничений, но будут их соблюдать. Астана обеспокоена тем, что в отношении казахстанских компаний могут быть введены вторичные санкции. В июне этого года заместитель премьер-министра страны Серик Жумангарин отмечал, что у республики небольшая экономика и санкционного давления она не выдержит.
Кроме того, Астана неоднократно призывала Россию и Украину к мирным переговорам. В мае 2024 г. посол Казахстана в России Даурен Абаев заявил, что республика даже готова предоставить площадку для этого.