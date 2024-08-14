Казахстан на фоне боев в Курской области призвал к мирному решению конфликта
Казахстан на фоне боев в Курской области призвал к мирному решению конфликта между Россией и Украиной. Соответствующее заявление сделал официальный представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров.
«Мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария», – сказал он (цитата по ТАСС).
Смадияров добавил, что Казахстан всегда подчеркивал необходимость соблюдения Устава ООН, в котором зафиксирован принцип территориальной целостности государств. Он заявил, что Астана приветствует любые усилия международного сообщества, нацеленные на конструктивный поиск взаимоприемлемых решений.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в области ввели режим контртеррористической операции. По последней информации, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов.
13 августа посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что из-за атак Киева на Курскую область тема мирных переговоров по Украине поставлена «на долгосрочную паузу». По его словам, от итогов противостояния на поле боя будут зависеть дальнейшие варианты выстраивания взаимоотношений или попыток урегулирования украинского конфликта.