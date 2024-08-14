Казахстан на фоне боев в Курской области призвал к мирному решению конфликта

Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в области ввели режим контртеррористической операции. По последней информации, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов.