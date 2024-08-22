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В Белоруссии заявили о готовности реагировать на группировки военных на Украине

Ведомости

Минск готов отреагировать на действия группировок военных Украины в случае необходимости, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

«Наши средства разведки видят все группировки, созданные на территории сопредельного государства. Мы знаем об их намерениях, но тем не менее мы готовы в случае необходимости адекватно отреагировать», – сказал он, его слова привела пресс-служба минобороны республики.

Вольфович сообщил, что при выполнении задач в районах Белоруссия особое внимание уделяет изучению опыта проведения спецоперации на Украине, «тех способов и методов ведения боевых действий, которые используют и украинские, и российские военнослужащие».

«Будем надеяться, что все-таки от нашего соседа не будет исходить каких-то провокационных действий. Потому что наша страна нацелена на мир, на хорошие, добрососедские отношения», – указал он.

Президент страны Александр Лукашенко заявил 18 августа, что Украина держит вблизи границ с республикой более 120 000 военных. В тот же день командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что республика усилила группировку ВВС, ЗРК и радиотехнических войск на южных рубежах.

9 августа власти Белоруссии сообщили, что средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в небе над Могилевской областью. В МИД Украины после инцидента и реакции Минска призвали «не нагнетать эти антиукраинские настроения и не создавать впечатление каких-то угроз, которых нет».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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