В Белоруссии заявили о наращивании группировки ВВС на юге республики
Белоруссия на южных рубежах усилила группировку ВВС, ЗРК и радиотехнических войск, сообщил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович в эфире телеканала СТВ. Его слова приводит «БелТА».
«Она касается и авиации, и зенитно-ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент они несут дежурство на южных рубежах нашей страны», – сказал Лукьянович.
В текущем году, по его данным, республика зафиксировала около 800 полетов легкомоторной авиации и вертолетов на территории Польши и стран Балтии, было четыре нарушения государственной границы. Белоруссия адекватно реагирует на изменения в обстановке вдоль границ и на полеты, которые проходят в 15-километровой зоне, добавил Лукьянович.
Во время этих полетов, как отметил командующий, используется «весь арсенал, который имеют страны НАТО», отрабатывается тактика нанесения ударов по Калининградской области и по Белоруссии. Кроме того, в Балтийском и Средиземном морях находятся носители крылатых ракет, способные поражать объекты на территории республики, указал Лукьянович.
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил 18 августа, что Украина держит вблизи границ с республикой более 120 000 военных. Минск в ответ на «агрессивную политику» разместил в определенных точках своих военных вдоль всей границы, говорил он.
9 августа средства ПВО Белоруссии сбили 13 украинских беспилотников в небе над Могилевской областью. МИД Украины после инцидента и реакции Минска призвал «не нагнетать эти антиукраинские настроения и не создавать впечатление каких-то угроз, которых нет».