В Белоруссии заявили о наращивании группировки ВВС на юге республики

В текущем году, по его данным, республика зафиксировала около 800 полетов легкомоторной авиации и вертолетов на территории Польши и стран Балтии, было четыре нарушения государственной границы. Белоруссия адекватно реагирует на изменения в обстановке вдоль границ и на полеты, которые проходят в 15-километровой зоне, добавил Лукьянович.