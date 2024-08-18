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В Белоруссии заявили о наращивании группировки ВВС на юге республики

Ведомости

Белоруссия на южных рубежах усилила группировку ВВС, ЗРК и радиотехнических войск, сообщил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович в эфире телеканала СТВ. Его слова приводит «БелТА».

«Она касается и авиации, и зенитно-ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент они несут дежурство на южных рубежах нашей страны», – сказал Лукьянович.

В текущем году, по его данным, республика зафиксировала около 800 полетов легкомоторной авиации и вертолетов на территории Польши и стран Балтии, было четыре нарушения государственной границы. Белоруссия адекватно реагирует на изменения в обстановке вдоль границ и на полеты, которые проходят в 15-километровой зоне, добавил Лукьянович.

Во время этих полетов, как отметил командующий, используется «весь арсенал, который имеют страны НАТО», отрабатывается тактика нанесения ударов по Калининградской области и по Белоруссии. Кроме того, в Балтийском и Средиземном морях находятся носители крылатых ракет, способные поражать объекты на территории республики, указал Лукьянович. 

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил 18 августа, что Украина держит вблизи границ с республикой более 120 000 военных. Минск в ответ на «агрессивную политику» разместил в определенных точках своих военных вдоль всей границы, говорил он.

9 августа средства ПВО Белоруссии сбили 13 украинских беспилотников в небе над Могилевской областью. МИД Украины после инцидента и реакции Минска призвал «не нагнетать эти антиукраинские настроения и не создавать впечатление каких-то угроз, которых нет».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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