В CNN заявили, что их репортаж из Суджи не нарушает международное право
Поездка журналиста Ника Уолша американского телеканала CNN в российскую Суджу якобы не нарушает международное право. Об этом в комментарии Reuters сообщил представитель CNN.
«Наша команда была приглашена украинским правительством вместе с другими международными журналистами и в сопровождении украинских военных для осмотра территории, которую оно недавно оккупировало. Это защищенная деятельность в соответствии с правами, предоставляемыми журналистам Женевской конвенцией и международным правом», – сказал собеседник агентства.
22 августа ФСБ России сообщила о возбуждении уголовных дел против американского журналиста CNN Ника Уолша и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, незаконно пересекших границу РФ в Курской области по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ), им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
До этого российская спецслужба возбудила уголовное дело по той же статье против итальянских журналистов Стефани Баттистини и Симона Трайни, снявших репортаж из Суджи 16 августа. Корреспонденты RAI были одними из первых западных журналистов, посетивших Курскую область после захода ВСУ 6 августа, позже они были отозваны назад в Италию.