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В CNN заявили, что их репортаж из Суджи не нарушает международное право

Ведомости

Поездка журналиста Ника Уолша американского телеканала CNN в российскую Суджу якобы не нарушает международное право. Об этом в комментарии Reuters сообщил представитель CNN.

«Наша команда была приглашена украинским правительством вместе с другими международными журналистами и в сопровождении украинских военных для осмотра территории, которую оно недавно оккупировало. Это защищенная деятельность в соответствии с правами, предоставляемыми журналистам Женевской конвенцией и международным правом», – сказал собеседник агентства.

22 августа ФСБ России сообщила о возбуждении уголовных дел против американского журналиста CNN Ника Уолша и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, незаконно пересекших границу РФ в Курской области по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ), им грозит лишение свободы сроком до пяти лет. 

До этого российская спецслужба возбудила уголовное дело по той же статье против итальянских журналистов Стефани Баттистини и Симона Трайни, снявших репортаж из Суджи 16 августа. Корреспонденты RAI были одними из первых западных журналистов, посетивших Курскую область после захода ВСУ 6 августа, позже они были отозваны назад в Италию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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