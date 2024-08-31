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Алаудинов рассказал о гибели командира взвода при эвакуации из Курской области

Ведомости

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале видео, где рассказал о гибели командира взвода во время операции по выводу солдат из Суджи в Курской области. По его словам, среди эвакуированных было около 18 срочников.

Он рассказал, что командир взвода, такой же срочник, как и остальные, вывел своих подчиненных с пограничных постов на позиции в Судже. После того как они укрылись в одном из домов, по которому ВСУ начали обстрел, командир взвода приказал своим подчиненным покинуть здание через заднюю дверь, прикрывая их отход. В ходе боя, который длился около 10-ти минут, командир погиб.

«Можно быть срочником и быть героем», – подытожил Алаудинов.

25 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы «Ахмат-Чечня» эвакуировали из села Уланок в Курской области 51 срочника под плотным минометным огнем противника. 24 августа Кадыров также заявлял, что бойцы вывели из окружения 40 срочников.

24 августа Россия и Украина провели обмен военнопленными, в результате которого обе стороны вернули по 115 солдат, среди которых были и срочники, проходившие службу в Курской области.

6 августа Украина вошла в Курскую область. По состоянию на 31 августа бои в российском регионе продолжаются. Сейчас в области действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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