Алаудинов рассказал о гибели командира взвода при эвакуации из Курской области
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале видео, где рассказал о гибели командира взвода во время операции по выводу солдат из Суджи в Курской области. По его словам, среди эвакуированных было около 18 срочников.
Он рассказал, что командир взвода, такой же срочник, как и остальные, вывел своих подчиненных с пограничных постов на позиции в Судже. После того как они укрылись в одном из домов, по которому ВСУ начали обстрел, командир взвода приказал своим подчиненным покинуть здание через заднюю дверь, прикрывая их отход. В ходе боя, который длился около 10-ти минут, командир погиб.
«Можно быть срочником и быть героем», – подытожил Алаудинов.
24 августа Россия и Украина провели обмен военнопленными, в результате которого обе стороны вернули по 115 солдат, среди которых были и срочники, проходившие службу в Курской области.
6 августа Украина вошла в Курскую область. По состоянию на 31 августа бои в российском регионе продолжаются. Сейчас в области действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции.