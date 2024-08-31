Алаудинов рассказал о гибели командира взвода при эвакуации из Курской области

Он рассказал, что командир взвода, такой же срочник, как и остальные, вывел своих подчиненных с пограничных постов на позиции в Судже. После того как они укрылись в одном из домов, по которому ВСУ начали обстрел, командир взвода приказал своим подчиненным покинуть здание через заднюю дверь, прикрывая их отход. В ходе боя, который длился около 10-ти минут, командир погиб.