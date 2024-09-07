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Песков: у России хватит сил и средств на вытеснение ВСУ из приграничья

Ведомости

России хватит сил и средств, чтобы выдавить украинскую армию из Курской области и защитить Белгород. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков положительно ответил агентству на соответствующий вопрос. 

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября, президент России Владимир Путин назвал священным долгом ВС РФ выбить ВСУ из Курской области. Путин добавил, что цель противника заключалась в том, чтобы заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой» и остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях, в первую очередь в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что у противника ничего не получилось.

ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа, регион покинули 133 000 жителей. В Курскую область прибыло более 4000 т гуманитарных грузов. В пунктах временного размещения находятся свыше 11 500 человек. Около 1,33 млрд руб. было выплачено 89 000 жителям Курской области, пострадавшим из-за атаки ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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