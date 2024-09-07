Песков: у России хватит сил и средств на вытеснение ВСУ из приграничья
России хватит сил и средств, чтобы выдавить украинскую армию из Курской области и защитить Белгород. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков положительно ответил агентству на соответствующий вопрос.
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября, президент России Владимир Путин назвал священным долгом ВС РФ выбить ВСУ из Курской области. Путин добавил, что цель противника заключалась в том, чтобы заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой» и остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях, в первую очередь в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что у противника ничего не получилось.
ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа, регион покинули 133 000 жителей. В Курскую область прибыло более 4000 т гуманитарных грузов. В пунктах временного размещения находятся свыше 11 500 человек. Около 1,33 млрд руб. было выплачено 89 000 жителям Курской области, пострадавшим из-за атаки ВСУ.