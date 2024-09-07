Песков: у России хватит сил и средств на вытеснение ВСУ из приграничья

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября, президент России Владимир Путин назвал священным долгом ВС РФ выбить ВСУ из Курской области. Путин добавил, что цель противника заключалась в том, чтобы заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой» и остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях, в первую очередь в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что у противника ничего не получилось.