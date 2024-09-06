Что известно о боях в Курской области на 6 сентября

Памфилова говорила 5 сентября, что единый день голосования (ЕДГ) в этом году отличается от всех предыдущих избирательных кампаний тем, что выборы никогда не проводились в «такой экстремальной ситуации». По ее словам, это связано с действиями со стороны Украины. Она заверила, что, несмотря на провокации, ЦИК принял все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей.