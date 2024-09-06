Что известно о боях в Курской области на 6 сентября

Что известно о боях в Курской области на 6 сентябряВ регионе стартовали выборы на фоне вторжения ВСУ
Бои российской и украинской армий продолжаются в Курской области уже месяц. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера, в соседних Белгородской и Брянской областях также ввели режим КТО. Жителям Курской области продолжают направлять гуманитарную помощь, генсек НАТО призвал страны увеличивать военные поставки Украине, а в Кремле назвали условия завершения спецоперации.
«Ведомости» собрали всю известную информацию о боях в Курской области на 6 сентября.
Сводка Минобороны России
Российские силы за сутки сорвали попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка и Марьевка, а также отразили две атаки ВСУ на Матвеевку и Ольговку, сообщили в Минобороны РФ. В результате действий подразделений группировки «Север» ВСУ потеряли бронетранспортер (БТР), две боевые бронированные машины и два автомобиля.
В Сумской области Украины авиацией и ракетными войсками РФ были нанесены удары по бригадам ВСУ в районах Белополья, Боромли, Брусков, Гриценкова, Глухова, Глыбного, Линова, Мирополья, Орловки, Ободы, Писаревки, Сум, Хотени, Юнаковки и Ямполя.
За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, в том числе два БТРа, 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 14 автомобилей. Всего с 6 августа Украина потеряла на направлении более 10 400 военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты (БМП), 74 БТРа, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий и др., утверждают в Минобороны.
Помощь жителям Курской области
С 6 августа в Курскую область прибыло более 4000 т гуманитарных грузов, сообщили в МЧС России. Всего в пунктах временного размещения (ПВР) находятся свыше 11 500 человек. За сутки из приграничных районов региона эвакуировано 15 человек. Около 1,33 млрд руб. было выплачено 89 000 жителям Курской области, пострадавшим из-за атаки ВСУ, рассказали в службе.
Пиротехники МЧС также обнаружили и обезвредили 12 взрывоопасных предметов. С начала работ в общей сложности уничтожено 326 таких предметов.
В МЧС сообщили, что 17 жителей приграничья установили связь с родственниками. 4 сентября врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что при эвакуации жителей приграничных районов региона были найдены свыше 500 пропавших. По словам Смирнова, этого удалось достичь при взаимодействии Российского Красного Креста (РКК), правительства региона и силовиков.
Выборы на фоне ЧС и КТО
Между тем в Курской области стартовал первый день выборов губернатора, глав районов и муниципальных депутатов. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила утром 6 сентября, что явка в регионе составила 39,64%. Согласно данным на сайте ЦИК РФ по состоянию на 15:00 мск, явка остается на том же уровне.
Председатель участковой избирательной комиссии № 3 Ирина Алтухова в беседе с ТАСС рассказала, что жители Курска приходят голосовать на участки на выборах губернатора Курской области, несмотря на звучащие периодически сирены ракетной опасности. В области открыты 756 участковых комиссий, 18 временных избирательных комиссий, работающих в пунктах временного размещения, и 16 временных комиссий в учреждениях здравоохранения и СИЗО.
Памфилова говорила 5 сентября, что единый день голосования (ЕДГ) в этом году отличается от всех предыдущих избирательных кампаний тем, что выборы никогда не проводились в «такой экстремальной ситуации». По ее словам, это связано с действиями со стороны Украины. Она заверила, что, несмотря на провокации, ЦИК принял все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей.
14 августа ЦИК принял постановление, которое позволило в восьми приграничных регионах с 28 августа провести досрочное голосование. Это касалось Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей, а также Краснодарского края, Крыма и Севастополя. Проголосовать можно на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях и там, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено.
Что пишут губернаторы приграничных регионов
С ночи 6 сентября в Курской области было объявлено три сигнала ракетной опасности, следует из Telegram-канала врио губернатора региона Алексея Смирнова по состоянию на 15:00 мск. Утром и днем 6 сентября Смирнов сообщил, что средствами ПВО были уничтожены две украинские ракеты.
Губернатор соседней Белгородской области Вячеслав Глакдов в своей регулярной сводке сообщил, что ВСУ выпустили 14 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и два беспилотника по Белгородскому району. Атакам подверглись села Журавлевка, Нехотеевка и Ясные Зори.
Атакам подверглись Волоконовский, Краснояружский и Ракитянский районы, а также Валуйский и Грайворонский округи. По городу Шебекино, поселку Красное, селам Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка был выпущен 31 боеприпас в ходе четырех обстрелов и совершены атаки с помощью семи беспилотников. В Шебекине в результате удара погиб один местный житель, в селе Новая Таволжанка в результате обстрела ранен мужчина.
В НАТО призывают дать Украине больше оружия
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Норвегии призвал страны блока оказывать больше военной помощи Киеву. По его словам, сейчас Украине нужно больше военной поддержки и «самый быстрый способ закончить конфликт – дать больше оружия». Столтенберг добавил, что Киев имеет право на самооборону, которое «не заканчивается» на границе с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что российские власти завершат спецоперацию на Украине по достижении поставленных целей и обеспечении безопасности будущего поколения. Песков уточнил, что в данном случае «сроки абсолютно неважны», но отметил, что «лучше быстрее, чем медленнее».