В Курскую область доставлено более 4000 тонн гумпомощи

ВС России ведут бои с ВСУ в Курской области с 6 августа после вторжения противника в регион. В области действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. 22 августа Смирнов заявлял, что зону ЧС покинули 133 190 человек.