В Курскую область доставлено более 4000 тонн гумпомощи
В Курскую область всего прибыло более 4000 т гуманитарных грузов. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.
«Сегодня в Курск доставят 25 т натуральной помощи. Всего в регион уже прибыло около 4000 т гуманитарных грузов», – говорится в сообщении.
Из приграничных районов региона эвакуировано 15 человек. Еще 17 жителей приграничья установили связь с родственниками. Всего в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 11 500 человек.
Пиротехники ведомства обнаружили и обезвредили 12 взрывоопасных предметов. С начала работ в общей сложности уничтожено 326 таких предметов.
4 сентября врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что при эвакуации жителей приграничных районов региона найдены свыше 500 пропавших, этого удалось достичь при взаимодействии Российского Красного Креста (РКК), правительства региона и силовиков. Смирнов также выразил благодарность волонтерам.
В августе поисковый отряд «Лиза Алерт» закрыл информацию о людях, разыскиваемых в приграничных районах Курской области. Решение было связано с соображениями безопасности, поскольку информацией о пропавших могли бы воспользоваться мошенники.
ВС России ведут бои с ВСУ в Курской области с 6 августа после вторжения противника в регион. В области действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. 22 августа Смирнов заявлял, что зону ЧС покинули 133 190 человек.