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В Курскую область доставлено более 4000 тонн гумпомощи

Ведомости

В Курскую область всего прибыло более 4000 т гуманитарных грузов. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Сегодня в Курск доставят 25 т натуральной помощи. Всего в регион уже прибыло около 4000 т гуманитарных грузов», – говорится в сообщении.

Из приграничных районов региона эвакуировано 15 человек. Еще 17 жителей приграничья установили связь с родственниками. Всего в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 11 500 человек.

Пиротехники ведомства обнаружили и обезвредили 12 взрывоопасных предметов. С начала работ в общей сложности уничтожено 326 таких предметов.

4 сентября врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что при эвакуации жителей приграничных районов региона найдены свыше 500 пропавших, этого удалось достичь при взаимодействии Российского Красного Креста (РКК), правительства региона и силовиков. Смирнов также выразил благодарность волонтерам.

В августе поисковый отряд «Лиза Алерт» закрыл информацию о людях, разыскиваемых в приграничных районах Курской области. Решение было связано с соображениями безопасности, поскольку информацией о пропавших могли бы воспользоваться мошенники.

ВС России ведут бои с ВСУ в Курской области с 6 августа после вторжения противника в регион. В области действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. 22 августа Смирнов заявлял, что зону ЧС покинули 133 190 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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