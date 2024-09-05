Что происходит в Курской области спустя месяц боев: главное

Что происходит в Курской области спустя месяц боев: главноеСтолкновения между ВС РФ и ВСУ в приграничье продолжаются 31-й день
В Курской области уже месяц идут бои между Вооруженными силами (ВС) России и ВСУ. В регионе действует режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ стабилизировали ситуацию в приграничье и начали «выдавливать» противника. Он назвал удары Киева по Курской и Запорожской АЭС «очень опасными терактами». Потери ВСУ за все время боев на Курском направлении превысили 10 100 военнослужащих.
«Ведомости» собрали все, что известно о боях в Курской области на 5 сентября.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» отразили четыре атаки штурмовых групп противника. ВС РФ действовали при поддержке авиации и артиллерии. В лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые действия, направленные на выявление и уничтожение диверсионных групп ВСУ, которые пытаются проникнуть вглубь территории России.
Вооруженные силы с помощью авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, одной штурмовой, одной егерской и двух десантно-штурмовых бригад, а также одной бригаде охраны и обеспечения. С помощью оперативно-тактической авиации и ракетных войск ВС РФ нанесли удары по районам в Сумской области, где были сосредоточены личный состав и резервы трех механизированных, трех десантно-штурмовых и одной штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад нацгвардии и трех бригад теробороны.
За сутки противник потерял до 370 военнослужащих и 17 единиц бронетехники.
Главное от МЧС
Курские спасатели МЧС России передали российским военнослужащим необходимую технику. Они, в частности, получили плавсредства, медицинское снаряжение, спасательные жилеты и круги.
За последние сутки более 40 курян покинули приграничные районы. В ряд субъектов России направлены более 3000 человек. Всего в 202 пунктах временного размещения находятся порядка 10 000 человек, включая 2600 детей.
В Курскую область доставили более 25 т гуманитарной помощи за последние сутки. Всего в регион прибыло 4000 т грузов. Помимо этого продолжаются выплаты по заявлениям жителей. На выплату единовременной материальной помощи принято более 1600 заявлений. По последним данным, денежные средства получили более 87 600 пострадавших. Их общая сумма превышает 1,3 млрд руб.
Пиротехники МЧС продолжают уничтожать взрывоопасные предметы на территории Курской области. За последние сутки они обнаружили и обезвредили боевую часть ракеты Patriot. Всего с начала работ уничтожено 314 взрывоопасных предметов, обследовано 24 га территорий.
Владимир Путин назвал священным долгом ВС РФ выбить ВСУ из приграничья
Во время пленарной сессии Восточного экономического форума глава государства заявил, что Вооруженные силы должны сделать все, чтобы выбросить противника с территории региона. Остальные жители страны должны помогать курянам, отметил он.
Путин добавил, что цель ВСУ заключалась в том, чтобы заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой» и остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях, в первую очередь в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что у противника ничего не получилось. По его словам, ВС РФ стабилизировали ситуацию и начали «выдавливать» ВСУ с приграничных территорий.
Комментируя атаки украинской армии по Курской и Запорожской атомным электростанциям, Путин заявил, что они являются «очень опасными терактами». «Можно только представить, что будет, если мы станем отвечать зеркально», – сказал он.
Противник пытался раскачать внутриполитическую ситуацию в России и посеять панику, но все это привело к консолидации общества, подчеркнул Путин. В частности, по словам президента, увеличилось число людей, которые заключают контракт с Минобороны.
Предприниматели получат отсрочку по уплате налогов и страховых взносов
Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Оно распространяется на предпринимателей из приграничных территорий Курской области, где введен режим контртеррористической операции и принято решение об отселении жителей.
Отсрочка предоставляется на 12 месяцев с последующей рассрочкой уплаты платежей. Она касается налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, которые подлежат уплате в 2024 г. У предпринимателей также появилась возможность получить отсрочку по обязательным взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Согласно постановлению, в Курской области на 12 месяцев приостанавливаются налоговые проверки и вынесение решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств. Власти региона сформируют список предпринимателей, которые смогут воспользоваться новыми условиями.