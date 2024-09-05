Что происходит в Курской области спустя месяц боев: главное

Вооруженные силы с помощью авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, одной штурмовой, одной егерской и двух десантно-штурмовых бригад, а также одной бригаде охраны и обеспечения. С помощью оперативно-тактической авиации и ракетных войск ВС РФ нанесли удары по районам в Сумской области, где были сосредоточены личный состав и резервы трех механизированных, трех десантно-штурмовых и одной штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад нацгвардии и трех бригад теробороны.