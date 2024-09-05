Памфилова: в Курской области проголосовали почти треть избирателей

Выборы губернатора, глав районов и муниципальных депутатов в Курской области планировалось провести 8 сентября 2024 г. – в единый день голосования. 14 августа стало известно, что в восьми приграничных регионах России, включая Курскую область, будет проведено досрочное голосование. Оно пройдет с 28 августа по 5 сентября, тогда как основное голосование – 6, 7 и 8 сентября. Местный избирком отмечал, что мера необходима для обеспечения безопасности людей.