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Памфилова: в Курской области проголосовали почти треть избирателей

Ведомости

Почти треть избирателей проголосовали за время досрочного голосования на выборах разного уровня в Курской области. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«За время досрочного голосования в Курской области свою волю выразили уже почти треть избирателей», – уточнила Памфилова.

По ее словам, по вопросу проведения выборов в Курской области после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион «было много скептицизма», выражались мнения о необходимости отменить все кампании, включая выборы главы области. Памфилова подчеркнула, что противник находится на небольшой части Курской области и жизнь в регионе продолжается.

По данным избиркома Курской области, с 28 августа по 3 сентября в досрочном голосовании в регионе приняли участие 27% избирателей. На участие в электронном дистанционном голосовании зарегистрировались 83 000 человек, более 3000 избирателей подали заявки на голосование по месту жительства.

Выборы губернатора, глав районов и муниципальных депутатов в Курской области планировалось провести 8 сентября 2024 г. – в единый день голосования. 14 августа стало известно, что в восьми приграничных регионах России, включая Курскую область, будет проведено досрочное голосование. Оно пройдет с 28 августа по 5 сентября, тогда как основное голосование – 6, 7 и 8 сентября. Местный избирком отмечал, что мера необходима для обеспечения безопасности людей.

6 августа украинские военные вторглись на территорию Курской области, с тех пор там ведутся бои. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО), а в первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. Из Курской области эвакуировались свыше 133 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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