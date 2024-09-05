Памфилова: в Курской области проголосовали почти треть избирателей
Почти треть избирателей проголосовали за время досрочного голосования на выборах разного уровня в Курской области. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«За время досрочного голосования в Курской области свою волю выразили уже почти треть избирателей», – уточнила Памфилова.
По ее словам, по вопросу проведения выборов в Курской области после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион «было много скептицизма», выражались мнения о необходимости отменить все кампании, включая выборы главы области. Памфилова подчеркнула, что противник находится на небольшой части Курской области и жизнь в регионе продолжается.
По данным избиркома Курской области, с 28 августа по 3 сентября в досрочном голосовании в регионе приняли участие 27% избирателей. На участие в электронном дистанционном голосовании зарегистрировались 83 000 человек, более 3000 избирателей подали заявки на голосование по месту жительства.
Выборы губернатора, глав районов и муниципальных депутатов в Курской области планировалось провести 8 сентября 2024 г. – в единый день голосования. 14 августа стало известно, что в восьми приграничных регионах России, включая Курскую область, будет проведено досрочное голосование. Оно пройдет с 28 августа по 5 сентября, тогда как основное голосование – 6, 7 и 8 сентября. Местный избирком отмечал, что мера необходима для обеспечения безопасности людей.
6 августа украинские военные вторглись на территорию Курской области, с тех пор там ведутся бои. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО), а в первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. Из Курской области эвакуировались свыше 133 000 человек.