Памфилова: явка на выборах губернатора Курской области составила почти 40%
Явка на выборах губернатора Курской области составила 39,64%. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«В ряде регионов у нас уже высокая явка, например в Курской области – почти 40%», – отметила Памфилова.
По данным избиркома Курской области, в досрочном голосовании на выборах губернатора региона и совмещенных с ними кампаниях в регионе приняли участие 34,5% избирателей. В области открыты 756 участковых комиссий, 18 временных избирательных комиссий, работающих в пунктах временного размещения, и 16 временных комиссий в учреждениях здравоохранения и СИЗО.
Выборы губернатора, глав районов и муниципальных депутатов в Курской области планировалось провести 8 сентября 2024 г. – в единый день голосования. 14 августа стало известно, что в восьми приграничных регионах России, включая Курскую область, будет проведено досрочное голосование. Оно прошло с 28 августа по 5 сентября, тогда как основное голосование будет проведено 6, 7 и 8 сентября. Местный избирком отмечал, что мера необходима для обеспечения безопасности людей.
6 августа украинские военные вторглись на территорию Курской области, с тех пор там ведутся бои. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.