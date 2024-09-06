Генсек НАТО призвал страны предоставлять больше военной помощи Украине

Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. С 6 августа этого года продолжаются бои в Курской области. В регионе действует режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По последним данным от Минобороны РФ, потери ВСУ на Курском направлении превысили 10 000 человек.