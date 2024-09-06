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Генсек НАТО призвал страны предоставлять больше военной помощи Украине

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса оказывать больше военной помощи Киеву. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Норвегии.

«Сейчас Украине нужно больше военной поддержки. Самый быстрый способ закончить конфликт – дать больше оружия», – сказал он, добавив, что Киев имеет право на самооборону, которое «не заканчивается» на границе с Россией.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. С 6 августа этого года продолжаются бои в Курской области. В регионе действует режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По последним данным от Минобороны РФ, потери ВСУ на Курском направлении превысили 10 000 человек.

5 сентября Столтенберг заявил, что Украина имеет право на применение ракет большой дальности, которые могут достичь военных целей на территории России. До этого, 3 сентября, Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США близки к соглашению о поставке Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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