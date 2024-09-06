Генсек НАТО призвал страны предоставлять больше военной помощи Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса оказывать больше военной помощи Киеву. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Норвегии.
«Сейчас Украине нужно больше военной поддержки. Самый быстрый способ закончить конфликт – дать больше оружия», – сказал он, добавив, что Киев имеет право на самооборону, которое «не заканчивается» на границе с Россией.
Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России. С 6 августа этого года продолжаются бои в Курской области. В регионе действует режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По последним данным от Минобороны РФ, потери ВСУ на Курском направлении превысили 10 000 человек.
5 сентября Столтенберг заявил, что Украина имеет право на применение ракет большой дальности, которые могут достичь военных целей на территории России. До этого, 3 сентября, Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США близки к соглашению о поставке Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM.