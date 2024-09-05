Генсек НАТО: Киев имеет право на дальнобойные ракеты

3 сентября Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США близки к соглашению о поставке Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM. Ожидается, что об этом объявят осенью. При этом окончательное решение о включении оружия в пакет помощи еще не принято.