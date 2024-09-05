Генсек НАТО: Киев имеет право на дальнобойные ракеты
Украина имеет право на применение ракет большой дальности, которые могут достичь военных целей на территории России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова передает Reuters.
«Я рад, что многие страны НАТО предоставили такую возможность, а те, где все еще действуют ограничения, смягчили их», – сказал Столтенберг.
3 сентября Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США близки к соглашению о поставке Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM. Ожидается, что об этом объявят осенью. При этом окончательное решение о включении оружия в пакет помощи еще не принято.
5 сентября El Mundo со ссылкой на дипломатический источник в Киеве писало, что новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига будет бороться за отмену ограничений США на удары по России дальнобойным оружием.
Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможную эскалацию конфликта до окончания срока президента США Джо Байдена, включая снятие запрета на удары ВСУ вглубь России. Представитель Кремля заявил, что от администрации Байдена «можно всего ожидать». По его словам, США принимают «непосредственное участие в украинском конфликте», продолжают оказывать ей военную помощь и не стремятся к урегулированию ситуации.
Тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США знают, где проходят красные линии России, и что шутить с этим не нужно.