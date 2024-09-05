Mundo: новый глава МИД Украины будет бороться за отмену вето на удары по России

4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную эскалацию конфликта до окончания срока Байдена, включая снятие запрета на удары ВСУ вглубь России, заявил, что от администрации Байдена «можно всего ожидать». Он подчеркнул, что США принимают «непосредственное участие в украинском конфликте», продолжают оказывать ей военную помощь и не стремятся к урегулированию ситуации.