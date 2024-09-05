Mundo: новый глава МИД Украины будет бороться за отмену вето на удары по России
Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига будет бороться за отмену ограничений США на удары по России дальнобойным оружием, пишет El Mundo со ссылкой на дипломатический источник в Киеве.
«[Сибига] будет бороться за отмену вето США, которое не позволяет использовать западное оружие большой дальности вглубь территории России», – рассказал собеседник газеты.
4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную эскалацию конфликта до окончания срока Байдена, включая снятие запрета на удары ВСУ вглубь России, заявил, что от администрации Байдена «можно всего ожидать». Он подчеркнул, что США принимают «непосредственное участие в украинском конфликте», продолжают оказывать ей военную помощь и не стремятся к урегулированию ситуации.
Верховная рада Украины утвердила Сибигу на пост главы МИД страны 5 сентября. За кандидатуру Сибиги проголосовали 258 депутатов. После этого он принял присягу. На том же заседании депутаты Рады проголосовали за отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Его увольнение поддержали 240 законодателей.
До своего назначения Сибига работал заместителем руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака с мая 2021 г.
В начале сентября произошли массовые отставки высокопоставленных чиновников на Украине. Решение об уходе приняли вице-премьер Ольга Стефанишина, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в комментарии «Ведомостям» предположил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно предоставить Вашингтону новую команду в ходе визита в США, который состоится в ближайшее время.