Лавров призвал США «не шутить» с красными линиями России

«Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали, их подзуживают, и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Кто-то шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они [США] прекрасно знают, где они проходят», – сказал Лавров.