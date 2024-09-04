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Лавров призвал США «не шутить» с красными линиями России

Ведомости

С красными линиями России не надо шутить, США знают, где они проходят. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя журналисту Павлу Зарубину возможные поставки американских дальнобойных ракет Украине.

«Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали, их подзуживают, и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Кто-то шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они [США] прекрасно знают, где они проходят», – сказал Лавров.

Министр иностранных дел процитировал заявление координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби. Он до этого заявлял, что к наращиванию поддержки Украины надо подходить осторожно, чтобы не спровоцировать третью мировую войну.

«У них генетически сидит убежденность, что их никто не тронет. Это разрушает все те принципы, на которых зиждутся еще советско-американские договоренности о стратегической стабильности, которые затем были переподтверждены, развиты уже с Российской Федерацией», – подчеркнул Лавров. По его словам, ощущение взаимного сдерживания у США начинает пропадать, и это опасно.

3 сентября агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США близки к соглашению о поставке Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM. Окончательное решение о включении оружия в пакет помощи пока не принято, но ожидается, что об этом объявят осенью.

Украина добивается от союзников отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. В Вашингтоне не дают согласия на это из-за риска эскалации. В конце августа страны Евросоюза также не пришли к единому мнению по вопросу снятия ограничений на удары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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