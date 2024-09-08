Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области
Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер лидирует в выборах главы региона с результатом 95,98% (1122 голосов). В настоящий момент его оппоненты в лице выдвиженцев от ЛДПР Виталия Пашина, Степана Соловьева от «Партия За!» и коммуниста Эльдара Гильмутдинова в сумме набрали 3,85%.
По состоянию на 18:50 мск было обработано 0,04% бюллетеней. 3 сентября «Ведомости» писали о том, как в регионах РФ завлекают на выборы. В частности, в Калининградской области проходит акция «Всей семьей на выборы» – на участках раздают флайеры, затем в соцсетях нужно опубликовать фотографию, в подарок обещают поездку в Петербург, сертификаты на покупку детских товаров или семейный отдых. Схожим образом зазывали исполнить гражданский долг и в Челябинской области, там акция называлась «Моя семья голосует». Правда, здесь участникам конкурса нужно с 7 по 10 сентября направить в ТИК «семейную фотографию, посвященную участию в выборах и голосованию».
С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.