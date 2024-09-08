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Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области

Ведомости

Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер лидирует в выборах главы региона с результатом 95,98% (1122 голосов). В настоящий момент его оппоненты в лице выдвиженцев от ЛДПР Виталия Пашина, Степана Соловьева от «Партия За!» и коммуниста Эльдара Гильмутдинова в сумме набрали 3,85%.

По состоянию на 18:50 мск было обработано 0,04% бюллетеней. 3 сентября «Ведомости» писали о том, как в регионах РФ завлекают на выборы. В частности, в Калининградской области проходит акция «Всей семьей на выборы» – на участках раздают флайеры, затем в соцсетях нужно опубликовать фотографию, в подарок обещают поездку в Петербург, сертификаты на покупку детских товаров или семейный отдых. Схожим образом зазывали исполнить гражданский долг и в Челябинской области, там акция называлась «Моя семья голосует». Правда, здесь участникам конкурса нужно с 7 по 10 сентября направить в ТИК «семейную фотографию, посвященную участию в выборах и голосованию».

С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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