Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области

По состоянию на 18:50 мск было обработано 0,04% бюллетеней. 3 сентября «Ведомости» писали о том, как в регионах РФ завлекают на выборы. В частности, в Калининградской области проходит акция «Всей семьей на выборы» – на участках раздают флайеры, затем в соцсетях нужно опубликовать фотографию, в подарок обещают поездку в Петербург, сертификаты на покупку детских товаров или семейный отдых. Схожим образом зазывали исполнить гражданский долг и в Челябинской области, там акция называлась «Моя семья голосует». Правда, здесь участникам конкурса нужно с 7 по 10 сентября направить в ТИК «семейную фотографию, посвященную участию в выборах и голосованию».