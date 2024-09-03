Предвыборные акции для повышения явки используются меньше, чем обычно

Предвыборные акции для повышения явки используются меньше, чем обычноНа губернаторских выборах устраивают розыгрыши квартир, правовые диктанты и показы православных мультфильмов
Лишь в девяти регионах из 21, где 8 сентября состоятся губернаторские выборы, объявили о проведении различных конкурсов, викторин и концертов для повышения явки, подсчитали «Ведомости». Эти субъекты РФ: Калининградская, Челябинская, Вологодская, Оренбургская, Кемеровская, Самарская, Тульская области, Башкирия, Ставрополье. Традиционно акция с розыгрышем призов для тех, кто проголосует электронно, пройдет и в Москве, где будут выбирать депутатов столичного парламента. Почти все регионы, где в этом году проходят губернаторские выборы, подобные розыгрыши проводили на президентских выборах в марте 2024 г.
Одно из самых масштабных мероприятий пройдет в Башкирии, там с 6 по 8 сентября будут разыгрываться призы в ходе акции «Рахмат-2024» (рахмат в переводе с татарского – спасибо). Избиратели, пришедшие на участки, получают QR-коды, по которым будут разыгрываться призы: квадроциклы, электросамокаты, телевизоры и др.
Также обещают «розыгрыш суперпризов» на акции «Зур рахмат» (большое спасибо): можно бороться за квартиры, машины, путевки в санатории и т. д. На участках жители получат браслеты, которые дают им скидки в магазинах. Еще один конкурс «Алга (вперед. – «Ведомости») всей семьей» – для тех, кто придет на участки с родственниками, сделает фото и выложит в соцсети.
В Оренбургской области пройдет викторина «Родное Оренбуржье». Условия похожи на те, что в Башкирии, – нужно прийти на участок, получить QR-код и поучаствовать в розыгрыше призов, в том числе 10 сертификатов по 1 млн руб. В Вологде подарки обещают тем, кто впервые проголосует на выборах.
В Калининградской области пройдет акция «Всей семьей на выборы» – на участках будут раздавать флайеры, затем в соцсетях нужно опубликовать фотографию, в подарок обещают поездку в Петербург, сертификаты на покупки детских товаров или семейный отдых. Схожим образом зазывают исполнить гражданский долг и в Челябинской области: «Моя семья голосует». Правда, здесь участникам конкурса нужно с 7 по 10 сентября направить в ТИК «семейную фотографию, посвященную участию в выборах и голосованию».
В нескольких регионах решили ограничиться выставками в библиотеках. К примеру, на Кузбассе в центральной городской библиотеке Кемерова проходит выставка «Кузбасс выбирает будущее» про историю губернаторства в России и историю избирательных кампаний, в том числе и в области. Выставки про выборы проходят и в других городских библиотеках.
В разных муниципалитетах в дни голосования будут проходить концерты, мастер-классы и кинопоказы. К примеру, 6 сентября в городе Мыски планируют показать «православный мультфильм» «Куликовская битва», «снятый по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла». В Ставрополье же 6–8 сентября пройдет правовой диктант «Знаток избирательного права», за участие в котором обещают призы и сертификаты.
Сразу в нескольких предвыборных регионах дни города выпадают на те же даты, что и дни голосования. В Тульской области ко дню города и дню региона приурочили викторину «Выбираем всей семьей». Для получения подарков нужно заполнить билет участника викторины, а билеты можно будет получить в «организациях-партнерах проекта» или на счетном участке, адреса которых совпадают с адресами избирательных участков (так зазывали на выборы и раньше).
В Волгограде празднование дня города будет идти с 31 августа по 9 сентября. Самара отпразднует день города 8 сентября, будет квест-викторина «Знай историю Самары», семейный марафон «Семейные ценности» и концерты.
Более скоординированный характер акции по повышению явки имеют на выборах президента – и они же имеют более заметный результат, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «На региональных выборах нередко существуют опасения того, что «неконтролируемый» рост явки всколыхнет и недовольный электорат, особенно там, где у губернаторов велик антирейтинг.
На губернаторских выборах меньше уровень административного напряжения, а кроме того, осознается усталость от малоконкурентных кампаний, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Что касается эффективности подобных способов повышения явки, то нет общего мнения, насколько такие методы работают, говорит эксперт, допуская, что акции используются в том числе для «легитимации заявленной явки». Туровский считает, что такие акции на губернаторских выборах затрагивают малую часть избирателей и решающим фактором не являются.