Предвыборные акции для повышения явки используются меньше, чем обычно

Лишь в девяти регионах из 21, где 8 сентября состоятся губернаторские выборы, объявили о проведении различных конкурсов, викторин и концертов для повышения явки, подсчитали «Ведомости». Эти субъекты РФ: Калининградская, Челябинская, Вологодская, Оренбургская, Кемеровская, Самарская, Тульская области, Башкирия, Ставрополье. Традиционно акция с розыгрышем призов для тех, кто проголосует электронно, пройдет и в Москве, где будут выбирать депутатов столичного парламента. Почти все регионы, где в этом году проходят губернаторские выборы, подобные розыгрыши проводили на президентских выборах в марте 2024 г.