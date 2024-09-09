Сибига отозвал временного поверенного в Грузии из-за «непонимания реалий»
Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что временный поверенный в делах Украины в Грузии Михаил Харишин будет снят с поста из-за «полного непонимания реалий» дипломатии Киева.
«Сообщил о внесении представления об увольнении заместителя министра [иностранных дел] Ирины Боровец, а также о прекращении долгосрочной командировки временно поверенного в Грузии (полное непонимание им реалий дипломатии воюющего государства)», – написал Сибига на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
На рабочей встрече с послами Сибига подчеркнул, что главным приоритетом украинской дипломатии является «вооружение и другие потребности ВСУ». Он отметил, что каждый посол должен быть «играющим тренером, который не ждет указаний от центра, а действует инициативно, берет на себя ответственность».
После того как премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался присоединяться к санкциям западных стран против России, президент Украины Владимир Зеленский в марте 2022 г. отозвал украинского посла в Грузии Игоря Долгова. В Тбилиси также подчеркивали, что не собираются поставлять Киеву оружие.
11 марта 2024 г. правительство Грузии опубликовало заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность отношением Киева к Тбилиси. В грузинском кабмине указали на ряд решений украинских властей, которые «вопиюще противоречат традиционной дружбе» двух стран.
В ответ глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия выдвинул Грузии три условия для нормализации отношений с Украиной, среди которых освобождение бывшего президента страны Михаила Саакашвили, приостановка прямого авиасообщения с Россией и прекращение помощи Москве в обходе санкций. Кобахидзе отметил, что слова Арахамии лишь подтверждают обеспокоенность грузинских властей.