Сибига отозвал временного поверенного в Грузии из-за «непонимания реалий»

На рабочей встрече с послами Сибига подчеркнул, что главным приоритетом украинской дипломатии является «вооружение и другие потребности ВСУ». Он отметил, что каждый посол должен быть «играющим тренером, который не ждет указаний от центра, а действует инициативно, берет на себя ответственность».