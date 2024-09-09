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Сибига отозвал временного поверенного в Грузии из-за «непонимания реалий»

Ведомости

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что временный поверенный в делах Украины в Грузии Михаил Харишин будет снят с поста из-за «полного непонимания реалий» дипломатии Киева.

«Сообщил о внесении представления об увольнении заместителя министра [иностранных дел] Ирины Боровец, а также о прекращении долгосрочной командировки временно поверенного в Грузии (полное непонимание им реалий дипломатии воюющего государства)», – написал Сибига на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На рабочей встрече с послами Сибига подчеркнул, что главным приоритетом украинской дипломатии является «вооружение и другие потребности ВСУ». Он отметил, что каждый посол должен быть «играющим тренером, который не ждет указаний от центра, а действует инициативно, берет на себя ответственность».

После того как премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался присоединяться к санкциям западных стран против России, президент Украины Владимир Зеленский в марте 2022 г. отозвал украинского посла в Грузии Игоря Долгова. В Тбилиси также подчеркивали, что не собираются поставлять Киеву оружие.

11 марта 2024 г. правительство Грузии опубликовало заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность отношением Киева к Тбилиси. В грузинском кабмине указали на ряд решений украинских властей, которые «вопиюще противоречат традиционной дружбе» двух стран.

В ответ глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия выдвинул Грузии три условия для нормализации отношений с Украиной, среди которых освобождение бывшего президента страны Михаила Саакашвили, приостановка прямого авиасообщения с Россией и прекращение помощи Москве в обходе санкций. Кобахидзе отметил, что слова Арахамии лишь подтверждают обеспокоенность грузинских властей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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