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Премьер Словакии Фицо осудил подразделения ВСУ с нацистской символикой

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе визита в музей Холокоста в словацком городе Середь заявил о необходимости сделать антифашизм основой государственной образовательной программы. Фицо также осудил отсутствие международной реакции на нацистскую символику в рядах вооруженных сил Украины. Слова премьера приводит агентство TASR.

«Мы все говорим о фашизме, нацизме и в то же время молча терпим тот факт, что по Украине бегают подразделения, имеющие очень четкий ярлык, связанный с движениями, которые мы сегодня считаем опасными и запрещенными. Геополитическая битва, это никого не волнует», – заявил Фицо.

Фицо подчеркнул, что международное сообщество должно признать, что войска, использующие нацистские ярлыки, не могут воевать на Украине. Премьер добавил, что в настоящее время в мире «большое количество лжи» о теме Холокоста, которая «оскорбляет жертв». Фицо отметил, что каждый словацкий школьник должен хоть раз посетить музей, посвященный теме Холокоста, чтобы «увидеть своими глазами, через фотографии, что сотворили нацисты и фашисты».

7 сентября Фицо упрекнул Еврокомиссию в отсутствии помощи с транзитом газа и нефти через Украину. Он добавил, что власти республики находятся в контакте с украинским премьер-министром, руководством Азербайджана и фирмами, которые занимаются обеспечением энергоресурсами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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