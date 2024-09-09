Премьер Словакии Фицо осудил подразделения ВСУ с нацистской символикой
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе визита в музей Холокоста в словацком городе Середь заявил о необходимости сделать антифашизм основой государственной образовательной программы. Фицо также осудил отсутствие международной реакции на нацистскую символику в рядах вооруженных сил Украины. Слова премьера приводит агентство TASR.
«Мы все говорим о фашизме, нацизме и в то же время молча терпим тот факт, что по Украине бегают подразделения, имеющие очень четкий ярлык, связанный с движениями, которые мы сегодня считаем опасными и запрещенными. Геополитическая битва, это никого не волнует», – заявил Фицо.
Фицо подчеркнул, что международное сообщество должно признать, что войска, использующие нацистские ярлыки, не могут воевать на Украине. Премьер добавил, что в настоящее время в мире «большое количество лжи» о теме Холокоста, которая «оскорбляет жертв». Фицо отметил, что каждый словацкий школьник должен хоть раз посетить музей, посвященный теме Холокоста, чтобы «увидеть своими глазами, через фотографии, что сотворили нацисты и фашисты».
7 сентября Фицо упрекнул Еврокомиссию в отсутствии помощи с транзитом газа и нефти через Украину. Он добавил, что власти республики находятся в контакте с украинским премьер-министром, руководством Азербайджана и фирмами, которые занимаются обеспечением энергоресурсами.