Премьер Словакии Фицо осудил подразделения ВСУ с нацистской символикой

Фицо подчеркнул, что международное сообщество должно признать, что войска, использующие нацистские ярлыки, не могут воевать на Украине. Премьер добавил, что в настоящее время в мире «большое количество лжи» о теме Холокоста, которая «оскорбляет жертв». Фицо отметил, что каждый словацкий школьник должен хоть раз посетить музей, посвященный теме Холокоста, чтобы «увидеть своими глазами, через фотографии, что сотворили нацисты и фашисты».