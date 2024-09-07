Фицо упрекнул ЕК в отсутствии помощи с транзитом газа и нефти через Украину

В июне агентство Bloomberg также писало, что Брюссель ведет переговоры с Киевом о продолжении транзита российского газа в Европу. Другим обсуждаемым вариантом стала покупка и закачка европейскими компаниями газа из Азербайджана в российские трубопроводы, которые идут в ЕС. В конце июля азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку ведет переговоры с Москвой о сохранении транзита российского газа в Европу через территорию Украины. По его словам, власти Украины и ЕС обратились к нему с просьбой помочь им заключить сделку до истечения срока действия соглашения в конце 2024 г.