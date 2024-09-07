Фицо упрекнул ЕК в отсутствии помощи с транзитом газа и нефти через Украину
Европейская комиссия не помогает Словакии в решении вопроса по транзиту нефти и газа через Украину, но республика работает над тем, чтобы маршрут и дальше обеспечивал страну энергоресурсами. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Я сейчас не хочу никого ругать, но я согласен со словами венгерского министра иностранных дел о том, что Европейская комиссия абсолютно на все начхала и оставила это на нас, чтобы мы эти вопросы решали индивидуально с Украиной, Россией, Азербайджаном, чтобы мы получили и газ, и нефть», – сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что власти республики находятся в контакте с украинским премьер-министром, руководством Азербайджана и фирмами, которые занимаются обеспечением энергоресурсами.
В июле Словакия и Венгрия заявили об отсутствии поставок нефти от «Лукойла» после введения Украиной запрета на транзит ресурсов российской компании через свою территорию. Киев объяснил это тем, что «Лукойл» находится под санкциями. После этого Фицо несколько раз проводил переговоры с украинским премьером Денисом Шмыгалем, в ходе которых говорил о важности восстановления транзита для НПЗ Slovnaft, поскольку альтернативные источники нефти дороже и могут не подойти с технологической точки зрения.
В июне агентство Bloomberg также писало, что Брюссель ведет переговоры с Киевом о продолжении транзита российского газа в Европу. Другим обсуждаемым вариантом стала покупка и закачка европейскими компаниями газа из Азербайджана в российские трубопроводы, которые идут в ЕС. В конце июля азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку ведет переговоры с Москвой о сохранении транзита российского газа в Европу через территорию Украины. По его словам, власти Украины и ЕС обратились к нему с просьбой помочь им заключить сделку до истечения срока действия соглашения в конце 2024 г.