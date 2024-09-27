Гросси допустил применение ядерного оружия при доступе к нему у многих стран
Ядерное оружие может быть использовано, если доступ к нему получат больше стран. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью UN News.
«Представьте наш мир со всей напряженностью, где у 15, 18, 20 стран есть ядерное оружие. Скорее всего, в таком случае ядерное оружие было бы использовано», – сказал он.
Гросси отметил, что МАГАТЭ теперь видит «возможность ядерных инцидентов, чего раньше не было». По его словам, некоторые страны нормализуют разговоры о ядерном оружии. МАГАТЭ, одной из целей которого является недопущение распространения ядерного оружия, должно предотвратить это, считает Гросси.
25 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию сообщил о подготовке ряда изменений в определения условий применения ядерного оружия. В частности, в обновленной доктрине агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного предлагается рассматривать как совместное нападение на РФ.
Россия не намерена наращивать ядерные арсеналы, подчеркнули в Кремле. Но в то же время пересмотр доктрины следует считать сигналом для недружественных РФ стран, уточнили там.
В США обвинили Россию в безответственности. А в ЕС подчеркнули, что не намерены менять свою позицию по вопросу поддержки Украины из-за слов президента РФ об обновлении ядерной доктрины.