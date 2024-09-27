Гросси допустил применение ядерного оружия при доступе к нему у многих стран

Гросси отметил, что МАГАТЭ теперь видит «возможность ядерных инцидентов, чего раньше не было». По его словам, некоторые страны нормализуют разговоры о ядерном оружии. МАГАТЭ, одной из целей которого является недопущение распространения ядерного оружия, должно предотвратить это, считает Гросси.