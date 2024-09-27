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Мексика обеспокоена вложением миллионов долларов в поставки оружия Киеву

Ведомости

Мексика против выделения миллионов долларов на поставки оружия на Украину, заявила министр иностранных дел страны Алисия Барсена на пресс-конференции на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам главы мексиканского МИДа, руководство страны не согласно с нарастающей гонкой вооружений.

«На поставки вооружений [на Украину] выделены миллионы долларов, и мы все находимся в опасности», – сказала Барсена (цитата по ТАСС).

Министр расценила зону спецоперации как крайне сложную, так как там расположены «чувствительные ядерные объекты». По ее мнению, мировой общественности необходимо осознать, что «скорейшее решение конфликта спасет нас в том числе и от ядерного инцидента».

25 сентября Reuters со ссылкой на источники писало, что Вашингтон готовит пакеты военной помощи Украине на сумму более $8 млрд. Отмечалось, что администрация президента Джо Байдена проводит срочные переговоры с конгрессом, чтобы разрешить ему использовать $5,6 млрд военной помощи Украине до 30 сентября. Кроме того, еще одно объявление будет касаться военной помощи на сумму $2,4 млрд по программе «Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», которая позволит администрации закупать оружие для Украины у компаний, а не изымать его со складов США. По данным агентства, за последние 2,5 года США направили Украине помощи на общую сумму $175 млрд.

В конце августа глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что общая военная помощь Украине от Евросоюза составляет 43,5 млрд евро. Для поддержки Киева Брюссель также использует доходы от замороженных российских активов.

Российские власти неоднократно критиковали поставки Западом оружия Украине и использование доходов от активов РФ. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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