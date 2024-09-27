Мексика обеспокоена вложением миллионов долларов в поставки оружия Киеву

25 сентября Reuters со ссылкой на источники писало, что Вашингтон готовит пакеты военной помощи Украине на сумму более $8 млрд. Отмечалось, что администрация президента Джо Байдена проводит срочные переговоры с конгрессом, чтобы разрешить ему использовать $5,6 млрд военной помощи Украине до 30 сентября. Кроме того, еще одно объявление будет касаться военной помощи на сумму $2,4 млрд по программе «Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», которая позволит администрации закупать оружие для Украины у компаний, а не изымать его со складов США. По данным агентства, за последние 2,5 года США направили Украине помощи на общую сумму $175 млрд.