Мексика обеспокоена вложением миллионов долларов в поставки оружия Киеву
Мексика против выделения миллионов долларов на поставки оружия на Украину, заявила министр иностранных дел страны Алисия Барсена на пресс-конференции на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По словам главы мексиканского МИДа, руководство страны не согласно с нарастающей гонкой вооружений.
«На поставки вооружений [на Украину] выделены миллионы долларов, и мы все находимся в опасности», – сказала Барсена (цитата по ТАСС).
Министр расценила зону спецоперации как крайне сложную, так как там расположены «чувствительные ядерные объекты». По ее мнению, мировой общественности необходимо осознать, что «скорейшее решение конфликта спасет нас в том числе и от ядерного инцидента».
25 сентября Reuters со ссылкой на источники писало, что Вашингтон готовит пакеты военной помощи Украине на сумму более $8 млрд. Отмечалось, что администрация президента Джо Байдена проводит срочные переговоры с конгрессом, чтобы разрешить ему использовать $5,6 млрд военной помощи Украине до 30 сентября. Кроме того, еще одно объявление будет касаться военной помощи на сумму $2,4 млрд по программе «Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», которая позволит администрации закупать оружие для Украины у компаний, а не изымать его со складов США. По данным агентства, за последние 2,5 года США направили Украине помощи на общую сумму $175 млрд.
В конце августа глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что общая военная помощь Украине от Евросоюза составляет 43,5 млрд евро. Для поддержки Киева Брюссель также использует доходы от замороженных российских активов.
Российские власти неоднократно критиковали поставки Западом оружия Украине и использование доходов от активов РФ. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.