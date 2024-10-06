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Президентские выборы стартовали в Тунисе

Один из кандидатов был арестован и приговорен к 12 годам тюрьмы
Ведомости

В Тунисе стартовали выборы президента страны – действующий президент 66-летний Каис Саид идет на второй срок, а один из его оппонентов – 47-летний Айяши Заммель – заключен под стражу с начала сентября. 

Лидер партии «Азимун» («Полны решимости») Заммель был арестован, в том числе, по обвинению в фальсификациях при сборах подписей. 1 октября суд Туниса приговорил Заммеля к 12 годам тюремного заключения. Третьим кандидатом в президенты является генеральный секретарь левой партии Chaab «Харакят аш-Шааб» («Народное движение») 59-летний Зухейр Магзауи.

Reuters отмечает, что Тунис считался единственной страной с «относительным успехом» революций «арабской весны» 2011 г. Тогда в стране был свергнут автократический режим Зина эль-Абидина Бен Али, правившего страной с 1987 г.

«Правозащитные группы теперь говорят, что Саид, находящийся у власти с 2019 г., свел на нет многие из этих демократических завоеваний, одновременно устранив институциональные и правовые ограничения своей власти. 66-летний Саид отверг критику своих действий, заявив, что он борется с коррумпированной элитой и предателями, и что он не будет диктатором», – говорится в материале.

На парламентских выборах 2019 г. наибольшее число мест получила умеренная исламистская партия «Ан-Нахда», у которой были разногласия с политикой Саида. В 2021 г. на фоне протестов Саид объявил о приостановке деятельности парламента по статье конституции «о принятии необходимых мер в исключительных обстоятельствах».

В марте 2022 г. Саид распустил парламент и запустил конституционный референдум. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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