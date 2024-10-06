Президентские выборы стартовали в Тунисе

«Правозащитные группы теперь говорят, что Саид, находящийся у власти с 2019 г., свел на нет многие из этих демократических завоеваний, одновременно устранив институциональные и правовые ограничения своей власти. 66-летний Саид отверг критику своих действий, заявив, что он борется с коррумпированной элитой и предателями, и что он не будет диктатором», – говорится в материале.