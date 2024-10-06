Президентские выборы стартовали в Тунисе

Президентские выборы стартовали в ТунисеОдин из кандидатов был арестован и приговорен к 12 годам тюрьмы
В Тунисе стартовали выборы президента страны – действующий президент 66-летний Каис Саид идет на второй срок, а один из его оппонентов – 47-летний Айяши Заммель – заключен под стражу с начала сентября.
Лидер партии «Азимун» («Полны решимости») Заммель был арестован, в том числе, по обвинению в фальсификациях при сборах подписей. 1 октября суд Туниса приговорил Заммеля к 12 годам тюремного заключения. Третьим кандидатом в президенты является генеральный секретарь левой партии Chaab «Харакят аш-Шааб» («Народное движение») 59-летний Зухейр Магзауи.
Reuters отмечает, что Тунис считался единственной страной с «относительным успехом» революций «арабской весны» 2011 г. Тогда в стране был свергнут автократический режим Зина эль-Абидина Бен Али, правившего страной с 1987 г.
«Правозащитные группы теперь говорят, что Саид, находящийся у власти с 2019 г., свел на нет многие из этих демократических завоеваний, одновременно устранив институциональные и правовые ограничения своей власти. 66-летний Саид отверг критику своих действий, заявив, что он борется с коррумпированной элитой и предателями, и что он не будет диктатором», – говорится в материале.
На парламентских выборах 2019 г. наибольшее число мест получила умеренная исламистская партия «Ан-Нахда», у которой были разногласия с политикой Саида. В 2021 г. на фоне протестов Саид объявил о приостановке деятельности парламента по статье конституции «о принятии необходимых мер в исключительных обстоятельствах».
В марте 2022 г. Саид распустил парламент и запустил конституционный референдум.