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Кабмин Армении направил в парламент регламент комиссий по демаркации границы

Ведомости

Правительство Армении направило в Национальное собрание республики законопроект о ратификации положений комиссии с Азербайджаном по делимитации границы, сообщил пресс-секретарь председателя парламента Мовсес Арутюнян в беседе с ТАСС.

По словам Арутюняна, в первую очередь законопроект будет рассмотрен на заседании постоянной парламентской комиссии по внешним связям. При положительном заключении документ передадут на ратификацию в парламент полного состава.

По данным издания «Голос Армении», регламент комиссий по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном был одобрен Конституционным судом в конце сентября и подписан с опозданием на два месяца, а его текст опубликовали спустя несколько дней. В частности, задержка с обнародованием содержания связана с необходимостью максимально синхронизировать процесс с Азербайджаном, но, по данным издания, в Баку этот процесс до сих пор не начался. Согласно документу, стороны согласились осуществить демаркацию на основе Алма-Атинской декларации 1991 г., но соглашение может быть изменено.

В начале июля Азербайджанское государственное информационное агентство сообщало о намерении Еревана и Баку в скором времени завершить процесс согласования проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации государственной границы стран.

19 апреля МИД Армении сообщал, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая стороны подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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