Кабмин Армении направил в парламент регламент комиссий по демаркации границы
Правительство Армении направило в Национальное собрание республики законопроект о ратификации положений комиссии с Азербайджаном по делимитации границы, сообщил пресс-секретарь председателя парламента Мовсес Арутюнян в беседе с ТАСС.
По словам Арутюняна, в первую очередь законопроект будет рассмотрен на заседании постоянной парламентской комиссии по внешним связям. При положительном заключении документ передадут на ратификацию в парламент полного состава.
По данным издания «Голос Армении», регламент комиссий по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном был одобрен Конституционным судом в конце сентября и подписан с опозданием на два месяца, а его текст опубликовали спустя несколько дней. В частности, задержка с обнародованием содержания связана с необходимостью максимально синхронизировать процесс с Азербайджаном, но, по данным издания, в Баку этот процесс до сих пор не начался. Согласно документу, стороны согласились осуществить демаркацию на основе Алма-Атинской декларации 1991 г., но соглашение может быть изменено.
В начале июля Азербайджанское государственное информационное агентство сообщало о намерении Еревана и Баку в скором времени завершить процесс согласования проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации государственной границы стран.
19 апреля МИД Армении сообщал, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая стороны подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке.