Кабмин Армении направил в парламент регламент комиссий по демаркации границы

По данным издания «Голос Армении», регламент комиссий по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном был одобрен Конституционным судом в конце сентября и подписан с опозданием на два месяца, а его текст опубликовали спустя несколько дней. В частности, задержка с обнародованием содержания связана с необходимостью максимально синхронизировать процесс с Азербайджаном, но, по данным издания, в Баку этот процесс до сих пор не начался. Согласно документу, стороны согласились осуществить демаркацию на основе Алма-Атинской декларации 1991 г., но соглашение может быть изменено.