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Министр экономики Израиля поддержал удар по ядерному потенциалу Ирана

Ведомости

Министр экономики Израиля Нир Баркат поддержал удар по Ирану, включая атаку, направленную на ядерный потенциал страны. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу France24.

«Мы должны атаковать Иран», – сказал он, добавив, что это включает в себя удар по ядерному потенциалу. По словам Барката, цель Тегерана состоит в «создании ядерной бомбы для уничтожения Израиля».

Комментируя удары по Ливану, министр экономики заявил, что их целью было «устранение террористической инфраструктуры на северной границе», чтобы израильтяне, которые покинули свои дома, могли вернуться домой. На вопрос о том, стремится ли Тель-Авив к смене режима в Ливане, Баркат сказал, что Израиль «был бы этому рад», но это не является целью конфликта.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны.

На фоне произошедшего Иран атаковал израильскую территорию ракетами. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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