Министр экономики Израиля поддержал удар по ядерному потенциалу Ирана

Комментируя удары по Ливану, министр экономики заявил, что их целью было «устранение террористической инфраструктуры на северной границе», чтобы израильтяне, которые покинули свои дома, могли вернуться домой. На вопрос о том, стремится ли Тель-Авив к смене режима в Ливане, Баркат сказал, что Израиль «был бы этому рад», но это не является целью конфликта.