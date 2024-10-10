Польша ответит на решение Германии продлить контроль в Шенгенской зоне

С сентября этого года в Германии действует временный контроль на всех сухопутных границах страны. Согласно позиции МВД страны, мера направлена на борьбу с нелегальной миграцией и защиту населения от исламистского экстремизма. До этого, в августе, канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что депортация нелегальных мигрантов из Германии будет проводиться активнее. Он добавил, что в этом году число депортаций выросло на 30%.