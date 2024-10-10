Польша ответит на решение Германии продлить контроль в Шенгенской зоне
Польша намерена ответить на решение Германии продлить контроль на границе между странами, сообщил глава внешнеполитического ведомства республики Радослав Сикорский. Его слова приводит Польское радио.
«Мы не принимаем это решение. Мы обдумываем, как на него отреагировать. Введение контроля – это ошибка, поскольку реальным местом контроля притока нелегальных мигрантов как в Польшу, так и в Германию является внешняя граница Шенгенской зоны», – сказал он.
С сентября этого года в Германии действует временный контроль на всех сухопутных границах страны. Согласно позиции МВД страны, мера направлена на борьбу с нелегальной миграцией и защиту населения от исламистского экстремизма. До этого, в августе, канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что депортация нелегальных мигрантов из Германии будет проводиться активнее. Он добавил, что в этом году число депортаций выросло на 30%.
В мае Совет ЕС утвердил пакт о миграции и предоставлении убежища. Согласно пакту, в сообществе вводятся принципы создания распределительных лагерей для мигрантов, не имеющих «очевидных прав» на получение убежища. Кроме того, вводится обязательный принцип расселения мигрантов среди стран ЕС по квотам. Государствам – членам ЕС оставили возможность сократить количество принимаемых беженцев, внося выплаты в бюджет Евросоюза за каждого непринятого мигранта из числа положенного.