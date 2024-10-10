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Польша ответит на решение Германии продлить контроль в Шенгенской зоне

Ведомости

Польша намерена ответить на решение Германии продлить контроль на границе между странами, сообщил глава внешнеполитического ведомства республики Радослав Сикорский. Его слова приводит Польское радио.

«Мы не принимаем это решение. Мы обдумываем, как на него отреагировать. Введение контроля – это ошибка, поскольку реальным местом контроля притока нелегальных мигрантов как в Польшу, так и в Германию является внешняя граница Шенгенской зоны», – сказал он.

С сентября этого года в Германии действует временный контроль на всех сухопутных границах страны. Согласно позиции МВД страны, мера направлена на борьбу с нелегальной миграцией и защиту населения от исламистского экстремизма. До этого, в августе, канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что депортация нелегальных мигрантов из Германии будет проводиться активнее. Он добавил, что в этом году число депортаций выросло на 30%.

В мае Совет ЕС утвердил пакт о миграции и предоставлении убежища. Согласно пакту, в сообществе вводятся принципы создания распределительных лагерей для мигрантов, не имеющих «очевидных прав» на получение убежища. Кроме того, вводится обязательный принцип расселения мигрантов среди стран ЕС по квотам. Государствам – членам ЕС оставили возможность сократить количество принимаемых беженцев, внося выплаты в бюджет Евросоюза за каждого непринятого мигранта из числа положенного.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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