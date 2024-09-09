Reuters: ФРГ объявит об усилении контроля на всех сухопутных границах
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявит о временном введении пограничного контроля на всех сухопутных границах Германии с целью борьбы с нелегальной миграцией и защиты населения от исламистского экстремизма, сообщил агентству Reuters источник в правительстве.
По информации агентства, Фезер уведомит Европейскую комиссию о своих планах 9 сентября. Агентство, отмечает, что ранее немецкие СМИ писали, что усиление контроля начнется с 16 сентября и первоначально продлится шесть месяцев. Правительство Германии проводит консультации с главной оппозиционной партией ХДС о способах ограничения миграции, учитывая обеспокоенность общественности после смертельного нападения в городе Золинген, где вечером 23 августа уроженец Сирии убил трех человек.
26 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что депортация нелегальных мигрантов из Германии будет проводиться активнее. Он также добавил, что в этом году число депортаций выросло на 30% и власти страны подумают, как еще можно способствовать дальнейшему росту этого показателя.