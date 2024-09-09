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Reuters: ФРГ объявит об усилении контроля на всех сухопутных границах

Ведомости

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявит о временном введении пограничного контроля на всех сухопутных границах Германии с целью борьбы с нелегальной миграцией и защиты населения от исламистского экстремизма, сообщил агентству Reuters источник в правительстве.

По информации агентства, Фезер уведомит Европейскую комиссию о своих планах 9 сентября. Агентство, отмечает, что ранее немецкие СМИ писали, что усиление контроля начнется с 16 сентября и первоначально продлится шесть месяцев. Правительство Германии проводит консультации с главной оппозиционной партией ХДС о способах ограничения миграции, учитывая обеспокоенность общественности после смертельного нападения в городе Золинген, где вечером 23 августа уроженец Сирии убил трех человек.

26 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что депортация нелегальных мигрантов из Германии будет проводиться активнее. Он также добавил, что в этом году число депортаций выросло на 30% и власти страны подумают, как еще можно способствовать дальнейшему росту этого показателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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