Reuters: ФРГ объявит об усилении контроля на всех сухопутных границах

26 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что депортация нелегальных мигрантов из Германии будет проводиться активнее. Он также добавил, что в этом году число депортаций выросло на 30% и власти страны подумают, как еще можно способствовать дальнейшему росту этого показателя.