Шольц пообещал активизировать депортацию нелегалов после теракта в Золингене
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что депортация нелегальных мигрантов из Германии будет проводиться активнее. Это заявление он сделал после посещения импровизированного мемориала в городе Золинген, где вечером 23 августа уроженец Сирии убил трех человек.
«Мы должны будем сделать все что в наших силах, чтобы те, кто не может и кому не разрешено оставаться в Германии, были репатриированы и депортированы» – сказал Шольц (цитата по Reuters), назвав нападение вооруженного мужчины терактом.
Он также добавил, что в этом году числу депортаций выросло на 30% и власти страны подумают, как еще можно способствовать дальнейшему росту этого показателя, передает The Washington Post.
Вечером 23 августа в Золингене неизвестный напал с ножом на посетителей фестиваля на площади перед сценой, где выступали местные музыкальные группы. Погибли три человека, восемь пострадали. Подозреваемым оказался 26-летний уроженец Сирии, он задержан. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). В ИГ заявили, что нападавший был членом группировки и совершил нападение «из мести за мусульман в Палестине и других местах».
По сообщениям немецких СМИ, сирийцу было отказано в предоставлении убежища и в прошлом году его должны были депортировать в Болгарию, откуда он впервые въехал в Евросоюз. Но этого не произошло, поскольку он скрылся из пункта размещения для беженцев.