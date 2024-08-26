Шольц пообещал активизировать депортацию нелегалов после теракта в Золингене

Вечером 23 августа в Золингене неизвестный напал с ножом на посетителей фестиваля на площади перед сценой, где выступали местные музыкальные группы. Погибли три человека, восемь пострадали. Подозреваемым оказался 26-летний уроженец Сирии, он задержан. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). В ИГ заявили, что нападавший был членом группировки и совершил нападение «из мести за мусульман в Палестине и других местах».