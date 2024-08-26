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Шольц пообещал активизировать депортацию нелегалов после теракта в Золингене

Ведомости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что депортация нелегальных мигрантов из Германии будет проводиться активнее. Это заявление он сделал после посещения импровизированного мемориала в городе Золинген, где вечером 23 августа уроженец Сирии убил трех человек.

«Мы должны будем сделать все что в наших силах, чтобы те, кто не может и кому не разрешено оставаться в Германии, были репатриированы и депортированы» – сказал Шольц (цитата по Reuters), назвав нападение вооруженного мужчины терактом.

Он также добавил, что в этом году числу депортаций выросло на 30% и власти страны подумают, как еще можно способствовать дальнейшему росту этого показателя, передает The Washington Post.

Вечером 23 августа в Золингене неизвестный напал с ножом на посетителей фестиваля на площади перед сценой, где выступали местные музыкальные группы. Погибли три человека, восемь пострадали. Подозреваемым оказался 26-летний уроженец Сирии, он задержан. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). В ИГ заявили, что нападавший был членом группировки и совершил нападение «из мести за мусульман в Палестине и других местах».

По сообщениям немецких СМИ, сирийцу было отказано в предоставлении убежища и в прошлом году его должны были депортировать в Болгарию, откуда он впервые въехал в Евросоюз. Но этого не произошло, поскольку он скрылся из пункта размещения для беженцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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