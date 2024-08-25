Подозреваемого в нападении с ножом в Золингене сирийца взяли под стражу

В результате нападения погибли двое мужчин 67 и 56 лет и 56-летняя женщина, уточняет издание. Восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ. В группировке заявили, что нападавший был членом ИГ и сделал это «из мести за мусульман в Палестине и других местах».