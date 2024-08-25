Подозреваемого в нападении с ножом в Золингене сирийца взяли под стражу
Суд выдал ордер на арест подозреваемого в нападении на людей на фестивале в честь 650-летия немецкого Золингена, мужчина взят под стражу, передает Der Spiegel со ссылкой на сообщение прокуратуры.
Вечером 23 августа в Золингене неизвестный напал с ножом на посетителей фестиваля на площади перед сценой, где выступали местные музыкальные группы. Погибли три человека, еще несколько получили ранения.
Подозреваемым оказался 26-летний уроженец Сирии. Следственный судья федерального суда в городе Карлсруэ выдал ордер на его арест по подозрению в членстве в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и убийстве, сообщила прокуратура.
В результате нападения погибли двое мужчин 67 и 56 лет и 56-летняя женщина, уточняет издание. Восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ. В группировке заявили, что нападавший был членом ИГ и сделал это «из мести за мусульман в Палестине и других местах».