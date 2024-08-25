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Подозреваемого в нападении с ножом в Золингене сирийца взяли под стражу

Ведомости

Суд выдал ордер на арест подозреваемого в нападении на людей на фестивале в честь 650-летия немецкого Золингена, мужчина взят под стражу, передает Der Spiegel со ссылкой на сообщение прокуратуры.

Вечером 23 августа в Золингене неизвестный напал с ножом на посетителей фестиваля на площади перед сценой, где выступали местные музыкальные группы. Погибли три человека, еще несколько получили ранения. 

Подозреваемым оказался 26-летний уроженец Сирии. Следственный судья федерального суда в городе Карлсруэ выдал ордер на его арест по подозрению в членстве в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и убийстве, сообщила прокуратура.

В результате нападения погибли двое мужчин 67 и 56 лет и 56-летняя женщина, уточняет издание. Восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ. В группировке заявили, что нападавший был членом ИГ и сделал это «из мести за мусульман в Палестине и других местах».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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