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Три человека погибли в результате нападения на фестивале в Германии

Ведомости

Три человека погибли после нападения на фестивале в честь 650-летия немецкого Золингена, несколько человек ранены, сообщил Bild.

По данным издания, вечером 23 августа преступник напал с ножом на посетителей фестиваля на площади непосредственно перед сценой, где выступали местные музыкальные группы. По данным издания, девять человек ранены. 

Следователи классифицируют нападение как террористическое, потому что, как заявили в полиции Вупперталя, нападавший бил «без разбора». 

Поиски преступника ведут с привлечением большого числа полицейских. В Золингене находится отряд полиции особого назначения Германии SEK с 40 специальными транспортными средствами. Улицы центра города перекрыты, власти призвали жителей не покидать свои дома.

Фестиваль после происшествия был отменен организаторами. Всего в течение трех дней на нем планировалось 80 000 посетителей.   

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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