Три человека погибли в результате нападения на фестивале в Германии
Три человека погибли после нападения на фестивале в честь 650-летия немецкого Золингена, несколько человек ранены, сообщил Bild.
По данным издания, вечером 23 августа преступник напал с ножом на посетителей фестиваля на площади непосредственно перед сценой, где выступали местные музыкальные группы. По данным издания, девять человек ранены.
Следователи классифицируют нападение как террористическое, потому что, как заявили в полиции Вупперталя, нападавший бил «без разбора».
Поиски преступника ведут с привлечением большого числа полицейских. В Золингене находится отряд полиции особого назначения Германии SEK с 40 специальными транспортными средствами. Улицы центра города перекрыты, власти призвали жителей не покидать свои дома.
Фестиваль после происшествия был отменен организаторами. Всего в течение трех дней на нем планировалось 80 000 посетителей.